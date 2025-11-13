蘆社大橋車流湧社子島恐塞爆？北市議員憂成淡北道路翻版

北士科發展指日可待，北市交通局預估23%人潮來自新北蘆洲、三重。對於銜接蘆洲和士林區社子島的「蘆社大橋」，議員憂社子島道路狹窄，車流湧入恐成「淡北道路的翻版」，交通局允諾將與新北市府討論。

張斯綱下午在交通部門質詢，關切蘆社大橋的進度，新北目前預估可能2036年完工，但他不認為北市社子島開發計畫會有結果，如何開發、區段徵收等還在進行。而且新北要做，北市的配套並沒有跟上，他擔心變成淡北道路的翻版。

他指出，現有聯外道路狹小且有限、延平北路承擔對外交通的量能已近飽和，如果蘆社大橋車流下橋後，進到道路系統尚未建立的社子島，恐無路可走，以社子島現況是完全沒辦法承受。

張斯綱認為，在社子島案沒有完全定案、道路拓寬前，北市要就社子到交通狀況向新北市府表達嚴正的態度，不要像淡北道路開始發包施工，台北北投端還在討論、修改。他也要求交通局，納入北士科、社子島開發、蘆洲南北側計畫等綜合性交通衝擊評估。

交通局長謝銘鴻回應，新北市新工處8月正式委託蘆社大橋可行性評估與規畫案，預計2027年能夠完成規畫，「在這期間北市也不會缺席參與討論」，因為牽涉到社子島發展，乃至過了河到北士科。運輸規畫模式分析北士科發展後，23%的人來自蘆洲、三重，若能有大眾運輸的方便路廊串接到社子島、北士科，將是一條很好的路線。

謝銘鴻說，北北基桃都有定期的軌道建設、道路建設的討論平台，他允諾與新北討論。