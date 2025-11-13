快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

詐騙金額3年飆10倍！北市刑大培訓百名加密貨幣分析師、再設第二實驗室

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市議會警政委員會今赴市刑大考察，觀摩特勤中隊演練。記者洪子凱／攝影
北市議會警政委員會今赴市刑大考察，觀摩特勤中隊演練。記者洪子凱／攝影

北市近3年受理詐騙案件逐年漸增，且詐團多以工作機指使，並快速將金額透過虛擬貨幣轉移國外，為防範這類狀況，北市2022年成立數位鑑識實驗室，每年截獲近4千件證物，考量到詐騙案漸增明年預計加編逾300萬，設置第二實驗小組，針對手機採證、密碼破解、虛擬貨幣分析等，盼有效降低科技詐騙。

北市刑大統計，近三年受理詐騙案件，2023年4026件受騙金額12億、2024年1萬639件受騙金額76億、2025年截至9月1萬4821件受騙金額131億元，而詐團大多遠端遙控車手、收水使用的工作機，並將金流快速移轉到虛擬貨幣打到國外，對於警方偵辦進度更加困難。

刑大坦言，上半年加密貨幣財損已逾8億，為提升辦案成效，下半年也推動加密貨幣分析師培訓計畫培訓100名分析師導入最新工具，強化打詐量能。

議員楊植斗也說，詐騙集團手段越來越多元，從最早電話詐騙到現在網路、虛擬貨幣等，甚至轉帳僅僅只是幾秒的事，錢就已經不見，等到發現上當受騙，已經找不到兇手，現行防詐宣導、打詐還有許多精進空間，預算、待遇、人才培育也應持續增加，因應趨勢。

刑大指出，為因應日新月異詐騙手法，從2022年率六都之先成立數位鑑識實驗室，針對犯嫌手機破密及取證，每年取得於4000件證物，運用實驗室系統管理證物及勘驗進度，並成立科技研發小組，建立區域偵防資料庫及研發情資分析工具。

考量到數位鑑識證物每年逾4000件，數量有持續增多趨勢，原有實驗室空間設備已不足因應，明年已編列概算366萬元，擴增第二實驗室，以提升數位鑑識量能，預計再增加4名實驗室數位鑑識人員。

議會今天赴市刑大考察，警政衛生委員會第一召集人、議員柳采葳題宿，不能只有設備更新購置，使用人力也要增加，不能買了東西沒人會用，數位科技AI應用，警察局都還要再精要將過去資料數位化後建立AI模組，讓警察執勤更加有效率，台北治安更好。

北市議會警政委員會今赴市刑大考察，觀摩特勤中隊演練。記者洪子凱／攝影
北市議會警政委員會今赴市刑大考察，觀摩特勤中隊演練。記者洪子凱／攝影

虛擬貨幣 詐騙集團 詐團
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美聯邦設「打詐小組」 鎖定殺豬盤、中國加密貨幣詐騙

影／詐團裝孝女編「母得腎炎」劇本…台中10粉領族被騙500萬 警抓2人

滿堂紅麻辣鍋董娘淪詐團洗錢首腦！北檢聲押禁見獲准 凌晨狼狽上囚車

知名餐飲滿堂紅麻辣鍋「兼差」替詐團洗錢 老闆娘遭聲押 法院凌晨開庭

相關新聞

大量烏龜現蹤都市菜園 竟有保育類柴棺龜

今年3月新北市政府農業局在一處人口密集區的菜園發現大量烏龜，經過2次勘查及專家學者辨認，確定其中包含保育類柴棺龜及原生種斑龜，為了避免農民誤傷珍稀烏龜，於5月28日邀請專家學者實地授課，教導農民認識烏

蘆社大橋車流湧社子島恐塞爆？北市議員憂成淡北道路翻版

北士科發展指日可待，北市交通局預估23%人潮來自新北蘆洲、三重。對於銜接蘆洲和士林區社子島的「蘆社大橋」，議員憂社子島道...

台北古蹟日聚焦鐵道文化 《無名月台》攝影展展現城市修復與再生軌跡

2025台北古蹟日以「行經之地－穿越台北的城市縫隙」為主題，聚焦台北鐵道沿線的文化資產，從車站、機廠到倉庫、工廠，探索城市邊界的歷史地景。其中古蹟日壓軸活動《無名月台》攝影展自11月11日至12月11

詐騙金額3年飆10倍！北市刑大培訓百名加密貨幣分析師、再設第二實驗室

北市近3年受理詐騙案件逐年漸增，且詐團多以工作機指使，並快速將金額透過虛擬貨幣轉移國外，為防範這類狀況，北市2022年成...

新北耶誕城明開城！LINE FRIENDS打造馬戲嘉年華

全台最具代表性的冬季盛會「新北歡樂耶誕城」再度登場！今年攜手國際級IP「LINE FRIENDS & LINE FRIE...

北流拚自籌率 預告明年「常設展」不一樣

啟用至今5年的台北流行音樂中心，已成為南港知名地標及演唱會場域。北市議會今早赴北流市政考察，北市議員針對自籌款、五年常設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。