詐騙金額3年飆10倍！北市刑大培訓百名加密貨幣分析師、再設第二實驗室
北市近3年受理詐騙案件逐年漸增，且詐團多以工作機指使，並快速將金額透過虛擬貨幣轉移國外，為防範這類狀況，北市2022年成立數位鑑識實驗室，每年截獲近4千件證物，考量到詐騙案漸增明年預計加編逾300萬，設置第二實驗小組，針對手機採證、密碼破解、虛擬貨幣分析等，盼有效降低科技詐騙。
北市刑大統計，近三年受理詐騙案件，2023年4026件受騙金額12億、2024年1萬639件受騙金額76億、2025年截至9月1萬4821件受騙金額131億元，而詐團大多遠端遙控車手、收水使用的工作機，並將金流快速移轉到虛擬貨幣打到國外，對於警方偵辦進度更加困難。
刑大坦言，上半年加密貨幣財損已逾8億，為提升辦案成效，下半年也推動加密貨幣分析師培訓計畫培訓100名分析師導入最新工具，強化打詐量能。
議員楊植斗也說，詐騙集團手段越來越多元，從最早電話詐騙到現在網路、虛擬貨幣等，甚至轉帳僅僅只是幾秒的事，錢就已經不見，等到發現上當受騙，已經找不到兇手，現行防詐宣導、打詐還有許多精進空間，預算、待遇、人才培育也應持續增加，因應趨勢。
刑大指出，為因應日新月異詐騙手法，從2022年率六都之先成立數位鑑識實驗室，針對犯嫌手機破密及取證，每年取得於4000件證物，運用實驗室系統管理證物及勘驗進度，並成立科技研發小組，建立區域偵防資料庫及研發情資分析工具。
考量到數位鑑識證物每年逾4000件，數量有持續增多趨勢，原有實驗室空間設備已不足因應，明年已編列概算366萬元，擴增第二實驗室，以提升數位鑑識量能，預計再增加4名實驗室數位鑑識人員。
議會今天赴市刑大考察，警政衛生委員會第一召集人、議員柳采葳題宿，不能只有設備更新購置，使用人力也要增加，不能買了東西沒人會用，數位科技AI應用，警察局都還要再精要將過去資料數位化後建立AI模組，讓警察執勤更加有效率，台北治安更好。
