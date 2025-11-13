快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

大量烏龜現蹤都市菜園 竟有保育類柴棺龜

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
今年3月新北市政府農業局在一處人口密集區的菜園發現大量烏龜，經過2次勘查及專家學者辨認，確定其中包含保育類柴棺龜及原生種斑龜。照片取自新北市政府
今年3月新北市政府農業局在一處人口密集區的菜園發現大量烏龜，經過2次勘查及專家學者辨認，確定其中包含保育類柴棺龜及原生種斑龜。照片取自新北市政府

今年3月新北市政府農業局在一處人口密集區的菜園發現大量烏龜，經過2次勘查及專家學者辨認，確定其中包含保育類柴棺龜及原生種斑龜，為了避免農民誤傷珍稀烏龜，於5月28日邀請專家學者實地授課，教導農民認識烏龜特徵，實踐生態保育行動，達成生產、生態、生活三生永續共融共榮；並委託專家學者自8月啟動研究計畫，進一步了解柴棺龜的棲地利用模式及活動範圍。

新北市府農業局指出，柴棺龜在IUCN被列為極危、臺灣紅皮書評估為近危，在臺灣低地農田與灌溉水系中受多重壓力，包括棲地改變、人為捕獵、外來紅耳龜生存擠壓、與斑龜雜交的多重風險，急需在地化的保育對策。本計畫首先利用刻痕標記及捉放法評估族群量，並測量個體基礎資料，雖然研究僅經過2個月，已有數個個體反覆出現，顯示該棲地受到柴棺龜穩定的反覆利用；未來更計畫裝設無線電發報器，以更細緻地了解柴棺龜的活動範圍、距離、棲地利用型態及長時間停留的資料。

農業局表示，為了使該棲地更適合柴棺龜生存，讓族群有更多成長的空間，該計畫也同步進行共域之外來種紅耳龜移除工作，降低柴棺龜面臨的棲地、食物及數量等生存競爭壓力。紅耳龜俗稱巴西龜，原為觀賞寵物，喜歡靜水或水流緩慢的淡水環境，如池塘、水庫、溝渠、濕地與河岸邊，常可見群聚於石頭或浮木上曬背，以昆蟲、魚蝦、水生植物、水草及腐肉等為食。因棄養嚴重，且繁殖力驚人（每年可產卵數回，每次可產10至25顆卵），嚴重壓迫台灣原生種龜類的生存空間。

北農業局長諶錫輝表示，生態其實離人們很靠近，柴棺龜就是最好的例證。生態保育不僅需要政府單位的重視，更需要全民共識，包含棲地維護、不放生、不棄養、不騷擾、不盜捕等，即使是生活中的小習慣，例如不使用一次性餐具、不亂丟垃圾等，都是為了更好的生態環境努力。新北農業局也將持續挹注資源，打造新北生態家園。

聚傳媒

烏龜 北農 生態保育
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

航空障礙燈365天紅光扎眼難入眠 新北議員促改雷達觸發型

跨年煙火絕佳觀賞處！新北即時八里左岸4K視角見證淡江大橋風采

新北汐止7歲男學童 遭門夾斷手指緊急送醫

新北三重3命人倫悲劇！殺妻弒子 凶嫌夫死亡不起訴

相關新聞

蘆社大橋車流湧社子島恐塞爆？北市議員憂成淡北道路翻版

北士科發展指日可待，北市交通局預估23%人潮來自新北蘆洲、三重。對於銜接蘆洲和士林區社子島的「蘆社大橋」，議員憂社子島道...

新北市瑞芳側溝淤積恐釀積水 里長籲儘速改善

受颱風外圍環流及東北季風影響，新北市瑞芳區近日持續降雨，當地排水狀況再度引發關注。龍鎮里里長指出，明燈路二段一帶的道路側溝因長期無法清理，泥沙淤積情況嚴重，最深處已達約20公分，恐在強降雨時造成雨水溢流、影響行車安全。

節水省電垃圾減量 新北市汐止區江北里環保宣導送垃圾袋

環保從生活做起，今(13)日汐止區江北里舉辦垃圾減量及節水省電宣導活動，加強推廣環保概念，這次里辦公處依舊準備了2000多份的專用垃圾袋，分為兩天發放，一大早就好多里民排隊領取。

車輛行經易壓雙黃線 新北市汐止區橫科路要調整車道線

汐止區橫科路靠近力行市場，目前路口設計，往台北方向有兩線道，分別是直行跟右轉車道，只是不規則道路，造成對向行經的車輛，幾乎都會壓到雙黃線，有時候再加上違停，只能逆向通過，相當危險，所以，今(13)日新北市議員張錦豪就再次召集相關單位人員現場會勘，討論決定調整整車道改善。

通膨時代抗漲術 家事專家楊賢英新北淡水益品書屋開講

在現在通膨嚴重的時代，要如何把「省錢」變得輕鬆簡單，是大家夢寐以求的願望，日前淡水益品書屋邀請到，深受民眾喜愛的家事專家楊賢英，來到書屋當中舉辦一場盛大的講座，透過日常生活中的食材保存、居家收納、環保DIY妙招，教大家讓省錢變得輕鬆自在，讓生活品質也不會大打折扣，現場更吸引爆滿的民眾共襄盛舉。

「AI公車站長」成廢棄機台？柳采葳批：淪「打卡行銷」政策

北市府8月宣布「AI公車站長」正式報到，舉辦為期一周的快閃活動，但議員柳采葳今在議會質詢指出，活動結束後，AI機台仍放置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。