議員提補助家用廚餘機從源頭減量 侯友宜允研議

台中爆發非洲豬瘟疫情後，目前全台仍禁止廚餘養豬。新北市議員指出，雲林等縣市已補助家用廚餘機，盼新北也跟進補助，從源頭減量。市長侯友宜允諾，將請環保局研議。

台中一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，經中央疫調，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。中央日前宣布15天活豬禁運禁宰令解除，目前仍禁止廚餘養豬。

新北市議會今天進行市政總質詢。民眾黨市議員陳世軒表示，這次非洲豬瘟疫情關鍵在廚餘管理，雲林縣155萬頭毛豬全台最多，2018年起全面禁用廚餘餵豬，新北市豬隻約5.2萬隻，新北應該更能執行。

陳世軒說，新北市每天約300公噸廚餘，目前皆送新店與樹林焚化廠處理，但廚餘可能導致焚化爐悶燒產生戴奧辛，且焚化後產生的爐渣若固化不當，恐釋放毒性物質污染水土，造成隱憂。

陳世軒因此提出「廚餘三箭」，第一為補助校園導入黑水虻循環系統，目前新北僅8所學校設置；第二為與企業合作推動廚餘製肥，比照雲林縣與南亞塑化合作「雲溉肥」，提供市民免費索取有機肥料。第三是補助家用廚餘機，讓市民在家就能先行減量與除臭，減輕清潔隊及焚化廠負擔，目前雲林、屏東等都已實施，彰化員林也要試辦，新北市應納入評估。

環保局長程大維說，新北市的生廚餘是走再利用方式，廚餘機處理熟廚餘通常是先研磨、破碎變成粉末狀，後續再用於種花、種菜等，因此還是要考慮到民眾的生活習慣。

市長侯友宜表示，新北市人口較多，廚餘總量也較多，在廚餘去化的問題上有其困難度，但未來會朝禁止廚餘餵豬邁進，將責成農業局、教育局跨局處推動校園黑水虻補助計劃，並請環保局針對廚餘機補助研議辦法。