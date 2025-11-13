新北市瑞芳側溝淤積恐釀積水 里長籲儘速改善

受颱風外圍環流及東北季風影響，新北市瑞芳區近日持續降雨，當地排水狀況再度引發關注。龍鎮里里長指出，明燈路二段一帶的道路側溝因長期無法清理，泥沙淤積情況嚴重，最深處已達約20公分，恐在強降雨時造成雨水溢流、影響行車安全。

龍鎮里長林文清表示，早在兩年前就發現該路段的側溝開始堆積泥沙，但由於溝蓋設計無法輕易開啟，導致清淤工作受阻，積土日漸加深。近期連日降雨，更讓問題浮上檯面，擔心未來若再遇強降雨，排水不及恐導致積水上路，影響用路人安全。

對此，里長已向區公所及相關單位反映，希望能儘快協調改善側溝設計，進行清淤作業，確保排水順暢。他也呼籲相關單位在檢視全區排水系統時，應優先處理淤積嚴重或難以清理的路段，以降低雨季積水風險，維護居民通行安全。