節水省電垃圾減量 新北市汐止區江北里環保宣導送垃圾袋

在現在通膨嚴重的時代，要如何把「省錢」變得輕鬆簡單，是大家夢寐以求的願望，日前淡水益品書屋邀請到，深受民眾喜愛的家事專家楊賢英，來到書屋當中舉辦一場盛大的講座，透過日常生活中的食材保存、居家收納、環保DIY妙招，教大家讓省錢變得輕鬆自在，讓生活品質也不會大打折扣，現場更吸引爆滿的民眾共襄盛舉。

2025-11-13 18:16