節水省電垃圾減量 新北市汐止區江北里環保宣導送垃圾袋
環保從生活做起，今(13)日汐止區江北里舉辦垃圾減量及節水省電宣導活動，加強推廣環保概念，這次里辦公處依舊準備了2000多份的專用垃圾袋，分為兩天發放，一大早就好多里民排隊領取。
江北里舉辦垃圾減量及節水省電宣導活動，在活動中心登場，雖然，外面下著雨，不過，陸陸續續都有民眾來參加，環保從生活做起，現場里長謝祚敏也分享里民的省水妙招，包括洗衣服的水、洗米水等等，都可以存起來再利用。
江北里長謝祚敏提到，今天舉辦環保宣導，里內每一戶都發送一袋專用垃圾袋，在垃圾減量，就是垃圾要分類，將可用跟不可用的分類，至少節水，有跟阿姨談過，他們有一些省水小撇步，第一個雨水，有里內阿姨在家做雨水回收槽，底下用桶子裝起來，包括洗衣機洗衣服，也會將第一次、第二次、第三次，從比較髒的水再到比較乾淨的水都留下來，還有包括洗米水、洗菜的水，通通存起來。
謝祚敏說，存起來的水，可以沖廁所、乾淨的雨水可以沖洗廁所地板，可以澆花，里民的自來水費都只有基本消費，還不到100元，真的省很大，所以，藉著今天的環保宣導活動，也將這些省水妙招和大家分享，因為，現在全球暖化，愛護資源很重要。
