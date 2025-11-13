車輛行經易壓雙黃線 新北市汐止區橫科路要調整車道線

汐止區橫科路靠近力行市場，目前路口設計，往台北方向有兩線道，分別是直行跟右轉車道，只是不規則道路，造成對向行經的車輛，幾乎都會壓到雙黃線，有時候再加上違停，只能逆向通過，相當危險，所以，今(13)日新北市議員張錦豪就再次召集相關單位人員現場會勘，討論決定調整整車道改善。

力行市場自治會長王先生說，因為橫科路車子、行人很多，但是現在的標線，造成往汐止方向的車子就會跨越雙黃線，違規也不安全，所以，希望相關單位能夠調整標線改善。

新北市議員張錦豪提到，在橫科力行市場前的橫科路，之前有爭取對面國有地將路口拓寬，包括做人行道路以及機車格，機車格預定下星期一11/17日會啟用，至於雙向車道有做拓寬，往台北方向有多一個右轉車道，主要是讓右轉要上環東大道、再加上往台北方向車多，有一個儲車空間，所以，往台北方向有多一個線道出來，但是往汐止方向常常會有人行需求或是一些停車或是一些機車停在路旁的需求，導致行經的車輛會逆向到對向車道。

張錦豪表示，在地方民眾反應及建議，中間的標線做調整，今天就找了市府交通局人員現場會勘，預計取消往台北方向的一個車道，會將中線做調整，預計這兩天就會有初步的圖繪製出來，再跟地方溝通，如果沒問題，下星期會儘快要求市府交通局，天氣良好就進場施作。另外，有一些民眾反應，路口有無障礙坡道的需求，順應民意，會請交通局儘快施作無障礙坡道。