新北耶誕城明開城！LINE FRIENDS打造馬戲嘉年華

全台最具代表性的冬季盛會「新北歡樂耶誕城」再度登場！今年攜手國際級IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，以史上最大規模機械動態裝置與4大主題燈區，打造童趣滿滿的馬戲嘉年華，市府表示，今年活動串聯限時集章、打卡抽獎與視覺互動體驗，讓民眾白天夜晚都玩得盡興。

今年耶誕城主燈為紅白相間的「歡樂馬戲棚」，LINE FRIENDS全員盛裝亮相，舞台上錯綜繽紛的三角旗交織出節慶氛圍，成為打卡熱點之一。而市府一樓大廳則化身「馬戲團園區」，中央設置「熊大探險號」雪橇熱氣球，兩側搭配莎莉、lenini與饅頭人等角色，打造互動性極高的展區，吸引大小朋友駐足拍照。

捷運環狀線板橋站南廣場則規畫「耶誕精靈馬戲派對」，結合燈光與動態裝置演出，配上悠揚耶誕樂曲，營造沉浸式的聽覺與視覺饗宴。站前廣場也不遑多讓，今年打造成「歐洲夢幻童話村」，復古風小屋與巨型「魔幻時鐘塔」場景如出繪本，還有LINE FRIENDS minini角色會從神秘禮物盒驚喜現身，搭配雪花飄落，宛如走進童話世界。

萬坪公園則規畫為「minini歡樂點心小鎮」，街角轉彎皆有甜點造型裝置與角色互動裝飾，充滿童趣氣息；而府中廣場則以「LINE FRIENDS冒險遊樂場」為主題，設置旋轉木馬、咖啡杯、摩天輪與雲霄飛車等經典遊樂設施，讓LINE角色們載歌載舞，還有「熊美耶誕城堡」坐鎮入口，迎接每位造訪的旅人。

觀旅局指出，活動自11月14日至12月3日推出「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini尋寶集章」活動，共有22位角色分布於四大燈區，民眾只要完成12位角色的集章任務，即可參加抽獎，有機會把iPhone 17、香港來回機票及LINE FRIENDS限量好禮帶回家。活動限定、好禮誘人，勢必掀起一波朝聖熱潮。