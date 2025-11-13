北流拚自籌率 預告明年「常設展」不一樣

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員張斯綱、陳宥丞、曾獻瑩及秦慧珠到北流常設展參觀。記者邱書昱／攝影
北市議員張斯綱、陳宥丞、曾獻瑩及秦慧珠到北流常設展參觀。記者邱書昱／攝影

啟用至今5年的台北流行音樂中心，已成為南港知名地標及演唱會場域。北市議會今早赴北流市政考察，北市議員針對自籌款、五年常設展等規畫詢問。北流回應，自籌部分在民國113年到114年的自籌款破5成，明年的常設展也會加入原住民、客語等領域。

北流執行長梁序倫報告，行政法人任務是推行公共任務、提升自籌能力、帶動區域發展。從民國111年總收入3.07億元，自籌達到44％、112年總收入3.92億元，自籌達到46％、113年總收入3.89億元，自籌率達54%、114年總收入3.66億元，自籌率達50％。

梁序倫說，人才培育計畫的Open Lab，以打造年輕世代的音樂發表平台，透過演出、器材、培訓課等資源。

發掘潛藏在校園中的新秀，扶植優秀學子成為更具實力的音樂創作者，去年透過計畫成團的「紙鳶樂團」，同年11月發行首張專輯。新的計畫於今年4月1日開始徵件，共44組報名。

北流董事長黃韻玲補充，接下來會有「演唱會學院」，希望補足舞台燈光、導演、視訊、音訊、工程等演唱會相關工作培育，學成後由這群學員與北流舉辦演唱會的歌手完成整場演出。

黃韻玲也說，高中大學有許多流行音樂科系，但能實際操作器材的機會不多，為此，產學合作方面提供錄音室場租優惠同時，邀請學生觀摩。

北市議員張斯綱、陳宥丞、曾獻瑩及秦慧珠到場視察。曾獻瑩也問，育才部分是否會有簽約或回饋，他以科技業舉例，如果公司育才就會和員工簽約幾年內不能離職等。

秦慧珠提問，在自籌款部分，發現113年的54％，但今年卻降低到50％，而常設展部分為期五年，今年剛好是第五年，未來展期是否延續或者補充更多展品？

梁序倫說明，產業培訓或育才都是公共無償，北流表演廳所做的是針對Rising攀升的音樂人，在北流辦完演唱會後也能夠直攻小巨蛋、大巨蛋，另一個則是Classic經典，舉辦完小巨蛋後也會再回到北流演出。

梁序倫也說，114年編列的預算尚未將文化部黑潮計畫放入，黑潮計畫是為期三年、每年4千萬元的計畫，同時北流自籌款也會逐步增加。另外，五年的常設展，在明年預計會納入客語、原住民族語等多元性音樂展品。

北流表演廳的主舞台。記者邱書昱／攝影
北流表演廳的主舞台。記者邱書昱／攝影

台北流行音樂中心 演唱會
