通膨時代抗漲術 家事專家楊賢英新北淡水益品書屋開講

在現在通膨嚴重的時代，要如何把「省錢」變得輕鬆簡單，是大家夢寐以求的願望，日前淡水益品書屋邀請到，深受民眾喜愛的家事專家楊賢英，來到書屋當中舉辦一場盛大的講座，透過日常生活中的食材保存、居家收納、環保DIY妙招，教大家讓省錢變得輕鬆自在，讓生活品質也不會大打折扣，現場更吸引爆滿的民眾共襄盛舉。

益品書屋館長陳蓉芬表示，這一場次，楊賢英將分享省錢妙招與健康的冰箱收納，讓食材保鮮不浪費，冰箱也能成為家中小財庫，教大家如何，輕鬆省錢，卻不省健康和美味，更讓許多人學習到不少生活小知識。

益品書屋館長陳蓉芬指出，講師楊賢英，原本是手作專家，卻讓省錢家事成為斜槓事業的專業主婦，媒體訪談食材保存術、居家收納點子、環保DIY妙招，累積超過上千場講座與教學的綜合家事實戰講師，目前是中廣「理財生活通」固定來賓，也期盼透過這一場講座，與民眾，分享生活中觀察與採買心法。