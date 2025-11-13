航空障礙燈365天紅光扎眼難入眠 新北議員促改雷達觸發型

新北高樓林立，部分大樓住戶卻因「航空障礙燈」飽受光害之苦，新莊一處大樓住戶向新北市議員陳世軒陳情，家中每晚都被強烈紅光照射，整年365天難以關燈入眠。陳世軒說，航空障礙燈雖是飛安必要設施，卻隨著越來越多高樓築起，造成不少生活困擾，呼籲新北市府積極與民航局合作研議，引進歐美已普遍使用的「雷達觸發型航空障礙燈系統（ADLS）」技術，讓紅光僅在飛機進入觸發範圍時才亮起，平時關閉，兼顧飛安與居民生活品質。

工務局長馮兆麟說，過往沒有收過類似陳情，將會同交通局一起與交通部建議；新北市長侯友宜表示，已請相關局處與民航局溝通做系統性處理。

陳世軒指出，該名住戶居住於遠雄巴黎社區，屋齡11年、樓高25層，而造成光害的則是一旁僅15層樓的新建大樓，由於後者在興建時依法設置航空障礙燈，但樓層較低、距離太近，頂樓警示燈便直接照進前者住戶屋內。

陳世軒說，這並非單一個案，而是隨著都市重畫與建築密集度提升，正逐漸浮現的結構性問題。以新泰塭仔圳重畫區為例，住宅區總面積高達97.5公頃，未來粗估可興建150至200棟大樓，若沒有事先納入光害評估，恐怕新莊居民將來都得整天拉窗簾、關窗戶過生活。

陳世軒說，目前國際上針對此問題已有成熟解方，近年也在高樓及風力發電廠上廣泛採用「雷達觸發型航空障礙燈系統（ADLS）」，利用雷達偵測航空器動態，僅在飛機進入觸發範圍時提前自動亮燈警示提醒，待飛機離開後自動熄滅。

陳世軒說，應由工務局積極與交通部民航局建立溝通平台，針對新莊案例提出具體解方，盡速協助受影響住戶脫離光害；未來所有新建工程在設計階段應將航空障礙燈對周邊住戶的影響列入審查重點，防止類似問題重演；參考歐美作法，研議引進雷達觸發型航空障礙燈系統，讓新北成為全台首個採用此技術的城市。