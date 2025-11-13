新北歡樂耶誕城14日開幕 首推馬戲嘉年華主秀
新北市府觀光旅遊局今天表示，「2025新北歡樂耶誕城」明天（14日）晚上揭幕，將演出「奇幻馬戲大秀」，結合馬戲團、熱氣球、高空表演、點燈儀式與光雕展演，為冬季節慶揭開序幕。
觀旅局以新聞稿指出，今年耶誕城活動以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名IP「LINE FRIENDS &LINE FRIENDS minini」合作，打造4大燈區與夢幻主燈秀，展現冬季節慶城市魅力。
觀旅局表示，今年主燈「歡樂馬戲棚」以燈光、音樂與動態機械融合，搭配「裸視3D彩幕」科技裝置，觀眾無須配戴眼鏡即可感受立體特效，並結合多組動態機械裝置，隨音樂節奏律動展演，營造科技感十足的沉浸體驗。
市府說，明天晚上的「奇幻馬戲大秀」開幕演出，結合馬戲團表演、點燈儀式、光雕展演與高空演出，邀請民眾走進「馬戲嘉年華」的繽紛世界，體驗節慶歡騰氣氛。
接著，「童樂馬戲嘉年華」將於15日、16日登場，帶來兒童戲劇、雜耍特技、魔術秀、音樂劇等一連串逗趣又精彩的表演節目，為觀眾打造充滿笑聲的節慶週末，與繽紛燦爛的耶誕氛圍。
觀旅局說，活動自14日舉行至12月28日，共45天，邀請國內外旅客共度歡樂冬季，打造全台最具節慶氛圍的城市活動；同時鼓勵旅客安排新北住宿行程，入住優良旅館與魅力民宿，留下難忘冬季回憶。
交通局表示，耶誕城期間，市府周邊道路將於下午尖峰時段湧現人車潮，已跨局處擬定交通維持計畫與管制措施，確保行人安全與車流順暢。
交通局說，交控中心將依車流量與人潮即時調整號誌秒數，並禁止臨時停車。每天下午4時至晚間11時，市民廣場人行道禁止騎乘自行車；建議民眾多搭乘大眾運輸，避免交通壅塞。
