跨年煙火絕佳觀賞處！新北即時八里左岸4K視角見證淡江大橋風采

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
採用4K高畫質攝影機直拍淡江大橋。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局再推即時觀光新據點，第五支4K即時影像鏡頭設置於八里左岸已上線，讓民眾無論身在何處，都能全天候線上欣賞淡水河畔風光，並同步見證預計明年5月完工通車的淡江大橋逐步成形。

觀旅局表示，這支鏡頭可與對岸淡水漁人碼頭即時影像構成雙視角，成為未來跨年煙火的絕佳觀賞平台，也進一步拓展新北線上觀光的多元風貌。

觀旅局指出，八里左岸新設的即時影像設備採用4K高畫質攝影機，選址於八里最佳觀景點，不僅可清晰捕捉淡江大橋橫跨淡水河的雄偉結構，還能遠眺淡水老街市景與渡輪往來的悠閒畫面。特別是夏日夕陽西下時分，金色餘暉灑落水面，橋梁剪影與天光雲影交織如畫，令人流連忘返；夜幕低垂後，對岸萬家燈火倒映河面，構築出絢麗如夢的夜色視覺饗宴。

觀旅局長楊宗珉表示，這次即時影像佈點意義非凡，除可持續紀錄淡江大橋從施工到通車的歷程，也預計成為2026新北跨年煙火的最佳遠端觀賞角度。透過淡水與八里兩地的雙向即時影像，觀眾可從不同視角感受煙火綻放的震撼瞬間，線上旅遊體驗更添臨場感。他強調，淡江大橋作為全球最長單塔不對稱斜張橋，完工後將成為新北代表性交通地標，透過即時影像向國際展示台灣工程美學與觀光實力。

據統計，截至今年10月，「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道的即時影像總觀看次數已突破183萬次，海外觀眾佔比達17.1%，以日本、香港、新加坡為主，反映新北風景已逐步打入國際市場。八里左岸即時影像的加入，將與既有的九份、十分瀑布、烘爐地、漁人碼頭等據點形成線上觀光網絡，滿足不同旅客對山城、瀑布、都會與濱海風貌的多樣期待。

觀旅局指出，八里左岸除有完善的河濱自行車道與木棧步道外，也鄰近十三行博物館、左岸公園與八里老街，無論是親子遊憩、文化參訪或美食探索都極具吸引力。未來將透過即時影像的導流功能，帶動更多國內外遊客走入現場，實際感受八里的自然魅力與人文風情。

遠眺淡水的繁華風景以及渡輪穿梭兩岸的海上風情。圖／新北市觀旅局提供
民眾可透過「新北旅客New Taipei Tour」Youtube頻道觀看淡水八里黃昏時分的夕陽美景。圖／新北市觀旅局提供
即時影像 八里
