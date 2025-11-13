拚今年底動工！基隆捷運進入議價階段 新北盼中央加速核定經費

基隆捷運進入議價階段，就差最後一步可動工。新北市捷運局今天指出，基隆捷運工程經費審議，新北捷運工程局去年12月16日首次提報中央，11個月內已四度送審，為了不影響推動進度，「基隆捷運機電系統及軌道統包工程」已進入議價程序，並採「保留決標」方式辦理，期盼中央全力協助、盡速核定工程經費，讓基隆捷運能盡早開工，也讓這條市民期盼已久的軌道建設，早日實現通車願景。

新北捷運局表示，為提供汐東捷運與基隆捷運「一車到底」營運服務，本案改善以往捷運系統辦理後續路網擴充及延伸案例，在採購較具相容性機電系統時，常受制於原廠商不合理報價，故汐東捷運招標時，即依據採購法規定將基隆捷運機電系統納入後續擴充範圍，採限制性招標洽原廠於原後擴預算307億內與廠商議價，另因基本設計工程經費審議尚未核定，故目前採保留決標方式辦理，待中央審議通過後即可決標。

交通部規畫的基隆捷運，自台北南港起至基隆八堵，全長約15.6公里，共設13座車站，採中運量捷運系統，串聯南港、汐止與基隆地區，完善北北基生活圈交通網絡。

新北捷運局長李政安表示，由於土建設計須參考機電系統參數，並確保機電系統一致性能一車到底從基隆八堵往返南港或大稻埕，新北接手後為加速推動基隆捷運工程，優先辦理「機電後擴」，在原計畫核定金額內，與汐東線機電廠商議價，並採保留決標方式縮短時程，待行政院工程經費審議通過後，正式決標、簽約與開工。

李政安說，基隆捷運工程經費審議2024年12月16日首次提報中央，2025年11月5日再次針對交通部意見第四次送審，因應基隆捷運工程經費審議特殊的等待時間，規畫採取「高架段細設先行」、「經費審議與招標、機電後擴作業並行」的方式辦理，審議期間招標、議價結果將採保留決標方式縮短時程，期待交通部全力協助完成經費審議，朝年底動工邁進。

新北捷運局表示，基隆捷運機電系統及軌道統包工程為基隆捷運首項工程標，緊接著南港與基隆段的基隆捷運統包工程及基隆捷運先期工程都會在11月陸續公告招標，將進入土建施工高峰期。除持續加強與中央及地方單位協調外，也將同步規畫交通疏導措施，確保工程如期如質推進。