新北長照車比Blackpink門票難搶 議員促強化與民間合作

高齡化社會，長照需求日益增加，新北市議員陳世軒今天議會總質詢指出，新北長照車簽約者5.1萬餘人，但特約車僅664輛，供需嚴重失衡，市府現行制度過於僵化，需擴大服務量能，並鬆綁規範，並強化與民間業者合作，讓資源獲更有效的運用。新北市長侯友宜表示，全力盡量去做滿足需求。

陳世軒指出，截至民國113年，長照車簽約者高達5.1萬人，但特約車僅664輛，平均一輛車要服務78人，此外新北身心障礙人士多達18.6萬人，復康巴士卻僅有495輛，一輛車要服務376人，新北市高齡人口已突破78萬大關，位居全台之冠，且持續增加中，長照交通需求只會日益龐大。

陳世軒指出，問題癥結點在於現行制度過於僵化，許多受照顧者行動沒有太大問題，並非完全失能，不需要上下車輔助，卻同樣被迫納入預約制的框架中，排擠真正有障礙、需要協助的民眾。

陳世軒也說，現行長照交通補助每月1840元，以及復康巴士的優惠車費，無法用於一般計程車，大家為使用補助，都湧入申請，最後也排擠到真正需要的人。

陳世軒指出，應該比照敬老愛心卡制度，擴大交通補助至一般計程車，應將現有的長照交通補助及復康巴士優惠，從目前僅限特定車隊，轉換到一般計程車上也能使用。讓行動尚可自理的長者或身心障礙者，能夠利用這筆補助搭乘一般的計程車，不僅能解決長照專車供不應求的問題，也能讓資源獲得更公平、更有效率的運用。

陳世軒也說，民眾常用的Uber優步，可與平台合作，在叫車系統中新增長照選項，政府無需自行養人、買車，僅需負責資格審核與補助設計，便能有效擴充服務供給，將民間的能量釋放出來，共同解決長照交通的困境。

侯友宜回應，新北市持續招募復康巴士，能夠滿足民眾需求都是盡力再做。

交通局長鍾鳴時說，復康巴士因為要操作升降機，必須要有一段時間訓練，目前復康巴士有補貼，有依照身障情況，分三級會員。

衛生局長陳潤秋說，當初開放第二級長照人口使用時，確實有排擠第四到第六級人口，市府持續努力才會有這664輛特約車，中央對於整體給付有一定規範，新北持續跟中央溝通。

