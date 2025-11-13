快訊

爭取淡海輕軌延伸金山萬里接基捷 張錦豪：打造濱海觀光環狀線

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市議員張錦豪提出北海岸輕軌環狀線可能性，建議市府評估將淡海輕軌從三芝繼續往北延伸，經石門、金山、萬里，再銜接到基隆捷運。記者游明煌／翻攝
北海岸金山萬里逢假日必塞車，市議員張錦豪日前質詢時提出北海岸輕軌環狀線可能性，應趁著淡江大橋完工、淡海輕軌延伸三芝、淡海二期開發案、評估將淡海輕軌從三芝繼續往北延伸，經石門、金山、萬里，再銜接到基隆捷運，打造新北濱海觀光環狀線。市長侯友宜說，延伸到萬里具有想像空間。

張錦豪表示，延伸除了交通的通勤往返，更有推動觀光與地方均衡發展的戰略意義。未來八里輕軌能與淡海輕軌銜接，若再加上後續北延途中的眾多的北海岸觀光景點，就能讓觀光軌道成為帶動沿海城鎮活化的重要助力。外國遊客搭輕軌遊北海岸，沿途有白沙灣、富基漁港、中角灣、野柳地質公園、龜吼漁港、金山溫泉等豐富景點，這樣的生活非常值得期待。

張錦豪說，這項構想無論是經費、工程、路廊取得，處處都是挑戰，更像是一個遙遠的夢想，未來甚至要考量新北大巨蛋等大型建設推動時機，但政策推動不能只侷限於當下，更要勇於想像未來、提出願景，才有可能一步步將夢想化為實際。

張錦豪指出，北海岸長期較邊緣化，人口逐漸老化流失，而交通建設正是帶動地方發展的關鍵骨幹，他拋出這項願景，期待讓更多人看見，使這項建設有更多走向實現的可能性。

侯友宜說，可以兼具觀光功能，現在淡海輕軌如果規畫到三芝，未來是否要不要再到萬里具有想像空間，兼具交通和觀光功能很好，但路廊要找出來，觀光功能可能大於交通功能，但也還要有人口支撐，待淡海二期開發案確定方向後，再來評估看看。

捷運局長李政安則回應，若照交通部規定，先要把遠期路網規畫成優先路網，但優先路網就有一些門檻在，可能現在條件還不夠合適，畢竟淡海二期開發案還不是很明確，待淡海二期開發案更加明朗，對未來人口進駐與道路規劃的評估達到條件，再來提報中央比較會獲通過。

市議員張錦豪提出北海岸輕軌環狀線可能性，建議市府評估將淡海輕軌從三芝繼續往北延伸，經石門、金山、萬里，再銜接到基隆捷運。圖／張錦豪提供
淡海輕軌 萬里 張錦豪
