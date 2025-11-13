爭取淡海輕軌延伸金山萬里接基捷 張錦豪：打造濱海觀光環狀線

北海岸金山萬里逢假日必塞車，市議員張錦豪日前質詢時提出北海岸輕軌環狀線可能性，應趁著淡江大橋完工、淡海輕軌延伸三芝、淡海二期開發案、評估將淡海輕軌從三芝繼續往北延伸，經石門、金山、萬里，再銜接到基隆捷運，打造新北濱海觀光環狀線。市長侯友宜說，延伸到萬里具有想像空間。

張錦豪表示，延伸除了交通的通勤往返，更有推動觀光與地方均衡發展的戰略意義。未來八里輕軌能與淡海輕軌銜接，若再加上後續北延途中的眾多的北海岸觀光景點，就能讓觀光軌道成為帶動沿海城鎮活化的重要助力。外國遊客搭輕軌遊北海岸，沿途有白沙灣、富基漁港、中角灣、野柳地質公園、龜吼漁港、金山溫泉等豐富景點，這樣的生活非常值得期待。

張錦豪說，這項構想無論是經費、工程、路廊取得，處處都是挑戰，更像是一個遙遠的夢想，未來甚至要考量新北大巨蛋等大型建設推動時機，但政策推動不能只侷限於當下，更要勇於想像未來、提出願景，才有可能一步步將夢想化為實際。

張錦豪指出，北海岸長期較邊緣化，人口逐漸老化流失，而交通建設正是帶動地方發展的關鍵骨幹，他拋出這項願景，期待讓更多人看見，使這項建設有更多走向實現的可能性。

侯友宜說，可以兼具觀光功能，現在淡海輕軌如果規畫到三芝，未來是否要不要再到萬里具有想像空間，兼具交通和觀光功能很好，但路廊要找出來，觀光功能可能大於交通功能，但也還要有人口支撐，待淡海二期開發案確定方向後，再來評估看看。