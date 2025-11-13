敬老卡點數能累積？侯友宜：財源穩定後都照顧

新北市敬老卡預計明年7月增至每月600點，不過新北市議會無黨議員李翁月娥、蔡錦賢今天都在議會強調，若無法累積，或擴大至超商使用，增加再多點也用不完，「請問坐輪椅的要怎麼去坐台鐵、捷運？」新北市長侯友宜表示，目前480點若全數用完要編58億元預算，但他強調，目前財畫法經費仍不確定，若明年穩定「不只58億，多少都照顧好」，願評估議員建議。

無黨聯盟總召、市議員蔡錦賢，敬老卡目前480點，提供長者搭乘大眾運輸，侯市府也宣布明年將擴大可使用健保費等，但真正關鍵在於只要下個月沒用完的點數就會歸零。

蔡錦賢說，敬老卡點數應累計使用，並應擴大至醫療、超商等通路，敬老優惠要用得到，沒坐車也能買東西或買藥，市府都說各縣市沒人把點數累積，新北市身為領頭羊，應該帶頭先做。

侯友宜回應，市府正逐步擴大使用範圍，包含醫療院所等項目，明年將依財源許可持續檢討，敬老卡預算今年編列19億元，明年已先增加至26億元，先加7億元，逐步擴大，明年財務穩定後，財劃法更清楚，就會再評估放大使用範圍。

李翁月娥說，目前僅約45％長者使用敬老卡，應讓超商、餐飲等日常消費納入，讓所有長者都能受惠，這個月480點沒用完，下個月就累積成960點，這樣才是百分之百用得到，才真的看得到吃得到。

「功德要做前面，不要做在墳墓。」李翁月娥說，市府都用中央財源來推托，新北市每年人均預算都是全國最低，中央到底出了什麼，中央是只會把9000多億的國防預算亂花「烏魯木齊亂搞」，新北市已經有70、80萬名老人，為什麼不用自己的財源來做？你我都會老。

侯友宜說，他支持議員意見，敬老卡當初設計是補助交通、鼓勵長者外出，如今已逐步演變為多元服務，未來將在預算與制度穩定後持續優化，要讓長輩用得到，也要用得開心，不只58億，多少他都會照顧好。