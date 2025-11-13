快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

敬老卡點數能累積？侯友宜：財源穩定後都照顧

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到新北市議會備詢，允諾財源穩定，會考慮再擴大敬老卡範圍。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到新北市議會備詢，允諾財源穩定，會考慮再擴大敬老卡範圍。記者葉德正／攝影

新北市敬老卡預計明年7月增至每月600點，不過新北市議會無黨議員李翁月娥、蔡錦賢今天都在議會強調，若無法累積，或擴大至超商使用，增加再多點也用不完，「請問坐輪椅的要怎麼去坐台鐵、捷運？」新北市長侯友宜表示，目前480點若全數用完要編58億元預算，但他強調，目前財畫法經費仍不確定，若明年穩定「不只58億，多少都照顧好」，願評估議員建議。

無黨聯盟總召、市議員蔡錦賢，敬老卡目前480點，提供長者搭乘大眾運輸，侯市府也宣布明年將擴大可使用健保費等，但真正關鍵在於只要下個月沒用完的點數就會歸零。

蔡錦賢說，敬老卡點數應累計使用，並應擴大至醫療、超商等通路，敬老優惠要用得到，沒坐車也能買東西或買藥，市府都說各縣市沒人把點數累積，新北市身為領頭羊，應該帶頭先做。

侯友宜回應，市府正逐步擴大使用範圍，包含醫療院所等項目，明年將依財源許可持續檢討，敬老卡預算今年編列19億元，明年已先增加至26億元，先加7億元，逐步擴大，明年財務穩定後，財劃法更清楚，就會再評估放大使用範圍。

李翁月娥說，目前僅約45％長者使用敬老卡，應讓超商、餐飲等日常消費納入，讓所有長者都能受惠，這個月480點沒用完，下個月就累積成960點，這樣才是百分之百用得到，才真的看得到吃得到。

「功德要做前面，不要做在墳墓。」李翁月娥說，市府都用中央財源來推托，新北市每年人均預算都是全國最低，中央到底出了什麼，中央是只會把9000多億的國防預算亂花「烏魯木齊亂搞」，新北市已經有70、80萬名老人，為什麼不用自己的財源來做？你我都會老。

侯友宜說，他支持議員意見，敬老卡當初設計是補助交通、鼓勵長者外出，如今已逐步演變為多元服務，未來將在預算與制度穩定後持續優化，要讓長輩用得到，也要用得開心，不只58億，多少他都會照顧好。

敬老卡 議員 侯友宜
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

捷運三鶯線通車倒數 新北拚觀光與庶民經濟

蕭美琴赴歐演說 侯友宜支持：樂見台灣能見度提升

姑婆LINE姪孫想用4000替侯友宜拉總統票 叮囑勿對外說…下場超慘

新店央北、十四張重畫區預計湧2萬人口 侯友宜允改善交通瓶頸

相關新聞

敬老卡點數能累積？侯友宜：財源穩定後都照顧

新北市敬老卡預計明年7月增至每月600點，不過新北市議會無黨議員李翁月娥、蔡錦賢今天都在議會強調，若無法累積，或擴大至超...

爭取淡海輕軌延伸金山萬里接基捷 張錦豪：打造濱海觀光環狀線

北海岸金山萬里逢假日必塞車，市議員張錦豪日前質詢時提出北海岸輕軌環狀線可能性，應趁著淡江大橋完工、淡海輕軌延伸三芝、淡海...

北市修法 停車格停逾15天拖吊移置

台北市停車格位有限且周轉率高，久停車輛常引起民怨，北市議會法規會昨初審通過「久停公有停車場」自治條例修正草案，將停放時間...

三重果菜市場擬遷蘆洲受阻 城鄉局：再評估與地方溝通

新北市府原規畫將三重果菜批發市場遷至蘆洲，引發地方反彈。內政部都市計畫委員會日前確認第1089次會議紀錄，決議「蘆洲南北...

家長前1天才獲知廠牌 學校打流感疫苗惹怨

今年流感疫情提前升溫，新北截至11月10日公費流感疫苗累計接種約80餘萬劑，較去年同期增1.2倍，學校端也正進行流感疫苗...

新北市淡水區崁頂里樂齡學習營 手機攝影輕鬆上手

網路世代來臨，網友們會透過網路進行直播、照相以及拍攝影片來分享生活還有傳遞感受，甚至是運用AI軟體，今(12)日上午，新北市淡水區崁頂里，與淡水國小樂齡學習中心合作，邀請到了專業講師，為里內的居民進行一場手機軟體及攝影教學課程，讓大家都可以輕鬆上手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。