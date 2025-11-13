家長前1天才獲知廠牌 學校打流感疫苗惹怨

今年流感疫情提前升溫，新北截至11月10日公費流感疫苗累計接種約80餘萬劑，較去年同期增1.2倍，學校端也正進行流感疫苗接種，有家長質疑，校方在打疫苗前一天下午才告知疫苗廠牌，根本沒時間了解及選擇，失去知的權利。

今年公費流感疫苗有國光、GSK、東洋、賽諾菲、高端等5家廠牌，議員黃桂蘭說，她接獲許多家長反映，學校在打流感疫苗1個月前就要求家長簽署同意書，直到接種前一天衛生所才通知學校要施打的廠牌，校方在下午4時才公告，沒時間了解及選擇讓人焦慮。

新北衛生局表示，疫苗是由中央配送給衛生局，沒辦法在施打前一周掌握到疫苗品項，新北拿到疫苗再派到各衛生所，衛生所再派送到學校，過程有點複雜。

黃桂蘭說，為學生接種疫苗應於一周前就公告廠牌，讓家長有足夠時間了解及評估，才能有機會選擇在校集中接種或自行前往合約院所。

衛生局疾管科長王美華說，如果家長對廠牌有疑慮可選擇不接種，校方會提供補接種單，學生再到合約院所施打，5種品牌保護力一樣，校園集中接種較省事，新北所有學校預估11月底完成接種。

新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇表示，有些孩子對某些廠牌疫苗過敏，以家長立場當然希望可提早知道疫苗廠牌，資訊愈公開透明愈讓家長及學生放心，就無需承擔不必要風險。

基隆學生施打流感疫目前以國光疫苗為主，其他補接種者才會依不同需求做選擇。