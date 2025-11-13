聽新聞
三重果菜市場擬遷蘆洲受阻 城鄉局：再評估與地方溝通

聯合報／ 記者張策／新北報導
內政部都市計畫委員會日前確認第1089次會議紀錄，決議「蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案」退回。本報資料照片
內政部都市計畫委員會日前確認第1089次會議紀錄，決議「蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案」退回。本報資料照片

新北市府原規畫將三重果菜批發市場遷至蘆洲，引發地方反彈。內政部都市計畫委員會日前確認第1089次會議紀錄，決議「蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案」退回，要求市府重新辦理公展與地方說明會，取得共識後再續行都市計畫程序。

「初步阻止三重果菜市場遷入蘆洲。」立委林淑芬說，內政部都委會決議等於採納地方居民多年來訴求，要求市府不得繞過既有程序、須重新規畫。內政部早在104年、106年兩次會議中，已明確決議三重果菜市場「原地重建」，市府卻試圖將搬遷案「包裹」於蘆洲南北側農業區通盤檢討案，擬將市場設於原規畫的公園用地，引發地方不滿。

林淑芬說，此次決議是程序正義的階段性勝利，守住蘆洲人的家園，市府若想搬遷就應該撤回原案、重新啟動都計程序，不能用補件敷衍。市府如何規畫三重果菜市場，地方居民會盯著看。

議員黃桂蘭表示，地方多數居民明確表達反對將三重果菜批發市場遷入蘆洲，市府應尊重地方意見，讓搬遷案從開發規畫中排除，南北側區段徵收開發案可繼續推動，但不應把果菜市場包進來，以免引發地方對立與不安。

內政部國土署回應，此案涉及重大政策調整與民眾權益，市府若決定異地搬遷，應依都市計畫法第19條重新辦理公展與說明會，經地方審議與民意共識後再報內政部審議。

對於中央的回覆，城鄉局表示會再審慎評估，與地方充分溝通取得共識，再續行都市計畫相關作業。

