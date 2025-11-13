聽新聞
北市修法 停車格停逾15天拖吊移置
台北市停車格位有限且周轉率高，久停車輛常引起民怨，北市議會法規會昨初審通過「久停公有停車場」自治條例修正草案，將停放時間從30天大幅縮減為10天，被貼公告後5天即可拖吊移置，每日保管費最高調增3倍，最快下周送大會討論。
北市府交通局修正「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，原本將「久停」天數由現行30天縮短為15天，也刪除「未繳清停車費」要件。
議會法規會討論後決定修嚴，停管處所轄車輛路外停車場，或停放路邊停車格同一格位超過10天，無論是否繳費，將在車體張貼公告，期滿5天就可強制拖吊移置，拖吊到保管場後公告3個月，車主仍未領取，可依法拍賣。
考量收取的移置費用也不符合實際成本，也將調高，未來將向車主收取1500元；移置的保管費5天內增收2倍，超過5天3倍。
議員詹為元舉例，有民眾陳情信義區某處新設YouBike站點，因長期遭車輛占用而無法施工，該車主雖持續繳納停車費，但聯繫未果、車輛已停放數月，導致站體工程遲遲無法施作，被迫延宕。
議員秦慧珠也指出，依現有條文，移置一輛自小客車費用每次900元，但拖吊業者的成本是1300元，市府還要替車主補貼業者400元，「太佛心了」。
停管處長劉瑞麟也直言，市府每年補助業者的經費約3、4000萬元。
