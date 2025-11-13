聽新聞
0:00 / 0:00

北市修法 停車格停逾15天拖吊移置

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市停車格位有限且周轉率高，久停車輛常引起民怨，北市議會法規會昨初審通過「久停公有停車場」自治條例修正草案，將停放時間從30天大幅縮減為10天，被貼公告後5天即可拖吊移置，每日保管費最高調增3倍，最快下周送大會討論。

北市府交通局修正「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，原本將「久停」天數由現行30天縮短為15天，也刪除「未繳清停車費」要件。

議會法規會討論後決定修嚴，停管處所轄車輛路外停車場，或停放路邊停車格同一格位超過10天，無論是否繳費，將在車體張貼公告，期滿5天就可強制拖吊移置，拖吊到保管場後公告3個月，車主仍未領取，可依法拍賣。

考量收取的移置費用也不符合實際成本，也將調高，未來將向車主收取1500元；移置的保管費5天內增收2倍，超過5天3倍。

議員詹為元舉例，有民眾陳情信義區某處新設YouBike站點，因長期遭車輛占用而無法施工，該車主雖持續繳納停車費，但聯繫未果、車輛已停放數月，導致站體工程遲遲無法施作，被迫延宕。

議員秦慧珠也指出，依現有條文，移置一輛自小客車費用每次900元，但拖吊業者的成本是1300元，市府還要替車主補貼業者400元，「太佛心了」。

停管處長劉瑞麟也直言，市府每年補助業者的經費約3、4000萬元。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

停車格按時繳費也不能「久停」 北市擬修法停逾15天即拖吊移置

北市北投溫泉摘十大觀光亮點獎 6景點列百大亮點

基隆田園調布雙車位別墅1363萬拍定 19年LEXUS僅1500元為這原因

台南永康中華路突冒巨大「地下工作井」 占用車道交通塞爆

相關新聞

學校打流感疫苗前一天才告知廠牌 家長怨太晚告知喪失「知的權利」

今年流感疫情提前升溫，新北市截至11月10日公費流感疫苗累計接種約80餘萬劑，較去年同期增加1.2倍，學校端也正進行流感...

北市修法 停車格停逾15天拖吊移置

台北市停車格位有限且周轉率高，久停車輛常引起民怨，北市議會法規會昨初審通過「久停公有停車場」自治條例修正草案，將停放時間...

三重果菜市場擬遷蘆洲受阻 城鄉局：再評估與地方溝通

新北市府原規畫將三重果菜批發市場遷至蘆洲，引發地方反彈。內政部都市計畫委員會日前確認第1089次會議紀錄，決議「蘆洲南北...

家長前1天才獲知廠牌 學校打流感疫苗惹怨

今年流感疫情提前升溫，新北截至11月10日公費流感疫苗累計接種約80餘萬劑，較去年同期增1.2倍，學校端也正進行流感疫苗...

新北市淡水區崁頂里樂齡學習營 手機攝影輕鬆上手

網路世代來臨，網友們會透過網路進行直播、照相以及拍攝影片來分享生活還有傳遞感受，甚至是運用AI軟體，今(12)日上午，新北市淡水區崁頂里，與淡水國小樂齡學習中心合作，邀請到了專業講師，為里內的居民進行一場手機軟體及攝影教學課程，讓大家都可以輕鬆上手。

連續豪雨 新北淡水區屯山北5道路邊坡坍塌電桿傾倒

受到鳳凰颱風來襲，加上東北季風共伴效應帶來驚人雨量，在新北市淡水區屯山里，今(12)日上午，里長謝炳坤發現在北5道路桂竹圍7-3號旁的邊坡，有坍塌的情況，里長表示，大約清晨五點多左右，路旁崩塌造成兩支電桿明顯傾斜，而電線也垂落在路中間，當時造成公車及其他車輛無法通行，也趕緊通報相關單位處理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。