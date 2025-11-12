捷運三鶯線通車倒數 新北拚觀光與庶民經濟

快訊

中央社／ 新北12日電

新北捷運三鶯線預計年底完工，明年報初勘、履勘後可望通車。新北市政府今天表示，捷運局應結合美術館、陶博館與鶯歌陶瓷等觀光資源，發展庶民經濟刻不容緩。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉今天在市政會議專題報告指出，隨著捷運三鶯線即將通車，鶯歌與三峽區將更緊密融合為「三鶯文創生活圈」，帶動地方創生與藝文觀光。

他說，三鶯線串接鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館與三峽老街商圈，為市民與旅客開啟全新藝文旅遊動線。

文化局長張䕒育表示，文化是觀光的靈魂，能讓旅客體驗更多人文與產業魅力。文化局也配合推動瑞芳「瑞三礦業整煤廠」再生計畫，以「修舊如舊」理念結合走讀導覽，展現礦業修復與文化保存成果。

市長侯友宜在會中強調，推動觀光不是觀旅局一個單位的事，三鶯線通車是「重中之重」。他指出，捷運局長李政安「可以做得更多」，行銷不應僅止於車廂彩繪的圖騰，而要結合地方產業與節慶活動，讓捷運成為旅遊便利工具。他說，若僅依靠美術館等藝文場館，難以帶動夜市等庶民消費經濟。

新北捷運公司董事長林祐賢接受中央社記者訪問表示，捷運公司全力配合三鶯線觀光行銷，持續與相關單位密切聯繫，通車後在軟硬體都將全力支援。

侯友宜會後受訪指出，新北市擁有山海兼具、多元文化的特質，極具發展觀光休閒產業的潛力。隨著捷運三鶯線與淡江大橋即將完成，市府將結合「青春山海線」旅遊路線，推出系列文創與觀光活動，展現城市新亮點。

捷運公司 三鶯線
