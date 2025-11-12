快訊

學校打流感疫苗前一天才告知廠牌 家長怨太晚告知喪失「知的權利」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
家長抱怨校方前一天告知疫苗廠牌，沒時間了解及選擇失去知的權利。圖／新北教育局提供
家長抱怨校方前一天告知疫苗廠牌，沒時間了解及選擇失去知的權利。圖／新北教育局提供

今年流感疫情提前升溫，新北市截至11月10日公費流感疫苗累計接種約80餘萬劑，較去年同期增加1.2倍，學校端也正進行流感疫苗接種，但有家長質疑，校方在打疫苗前一天下午4點才告知疫苗廠牌，引發家長抱怨根本沒時間了解及選擇，失去「知的權利」。

今年公費流感疫苗有國光、GSK、東洋、賽諾菲、高端等 5 家廠牌，市議員黃桂蘭說，她接獲許多家長反映，學校在打流感疫苗1個月前就要求家長簽署同意書，但直到接種前一天衛生所才通知學校要施打的廠牌，校方也是在下午4點才公告，根本沒時間了解及選擇讓人非常焦慮。

新北市衛生局表示，因為疫苗是由中央配送給衛生局，目前沒辦法在施打前一周掌握到疫苗品項，新北拿到疫苗再派到各衛生所，衛生所再派送到學校，過程確實有點複雜。

黃桂蘭說，衛生局在替學生接種疫苗應於一周前就公告廠牌，讓家長有足夠時間了解及評估，才能有機會選擇在校集中接種或自行前往合約院所。

衛生局疾管科科長王美華說，如果家長對廠牌有疑慮可以選擇不接種，校方將會提供補接種單，學生再到合約院所打，至於一般醫療院所是當天公告，目前5種品牌保護力一樣，校園集中接種較省事，新北所有學校預估在11月底完成接種。

新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇表示，有些孩子對某些廠牌疫苗過敏，以家長立場當然希望可提早知道疫苗廠牌，資訊愈公開透明愈讓家長及學生放心，就無需承擔不必要的風險。

×

