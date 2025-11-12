香川琴平町烏龍麵登新北市瑞芳九份 台日交流熱鬧登場
為深化日本香川縣琴平町與新北市瑞芳區之間的友好交流，琴平町與九份商圈今(12)日共同舉辦「琴平物產展暨交流體驗活動」，活動內容豐富多元，現場人潮踴躍，洋溢著濃厚的日式文化氛圍與跨海友誼的熱度。
活動於今日在九份聯合辦公室熱鬧展開，特別邀請來自日本香川琴平的烏龍麵師傅吉田尚人先生親臨指導，帶領民眾體驗手作讚岐烏龍麵的樂趣，從揉麵、踩麵到切麵，每個步驟都讓參與者感受「烏龍麵之鄉」的職人精神與美味秘訣。
除體驗課程外，現場還舉辦「限量抽抽樂」及「讚岐烏龍麵免費試吃」活動，吸引許多遊客與在地居民排隊參與。抽抽樂提供來自琴平的精美紀念小禮物，增添活動趣味；而熱騰騰的烏龍麵試吃更讓大家不用出國就能品嚐到道地日本風味，獲得熱烈好評。
瑞芳區長楊勝閔表示，九份與琴平町多年來持續推動文化與觀光交流，此次活動不僅展現雙方的深厚情誼，也讓民眾親身體驗日本地方文化的魅力。未來將持續透過多元活動促進雙邊交流，打造更緊密的友好關係。
