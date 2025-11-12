一生行善最重要 汐止區善琴慈惠堂主獲新北好人好事

在新北市有一群人默默行善、無私奉獻，在今年新北市表揚好人好事代表中，其中一位獲獎代表，是汐止區善琴慈惠堂的堂主陳雪嬌，長期投入公益，包括捐贈救護車給消防隊、捐贈白米助弱勢等等，她說，行善助人是自己一生中，唯一不曾動搖的信念。

新北市好人好事代表陳雪嬌表示，能夠獲得好人好事這個獎，首先要感謝母娘，一直以來的宗旨就是要廣結善緣具慈悲包容心、行善助人，這次很感謝汐止大家長林慶豐區長推薦參選好人好事代表，更感謝新北市政府的肯定，這份殊榮將與所有為社會默默付出的人一起分享。

汐止善琴慈惠堂堂主陳雪嬌，民國86年決定創立善琴慈惠堂，歷經種種艱辛，卻堅守要熱心公益幫助弱勢的心，自己一人沒有家累，奉獻所有給社會，2、30年來，帶領善琴慈惠堂默默行善，包括捐贈社后消防隊以及萬里消防隊各一部救護車、連續好幾年捐贈弱勢家庭或是家扶中心以及弱勢團體愛心白米，並且每年都出動志工包好幾千顆的愛心粽送學校或是弱勢民眾，不但在幾個月前，汐止區長林慶豐代市長侯友宜頒發「天德母儀」匾額給善琴慈惠堂，也推薦堂主參加新北好人好事選拔。

陳雪嬌提到，一直以來都是母娘的指點，天災地變多，今年也做了兩場的路普，祈求平安，自幼父母就教導，施比受更有福，懂得去行善移轉，這對自己也是好事，能做就做到百年，一生最喜愛做的就是行善，其他都不重要，行善助人是一生唯一不曾動搖的信念。

汐止區長林慶豐說，今年新北市好人好事代表有18位，其中汐止區就有3位，分別是汐止善琴慈惠堂的堂主陳雪嬌、江北里鄭陳阿園女士、忠山里的莊平海先生，感謝他們熱心公益、幫助弱勢，在社會上默點付出，成為好人好事人表，成為楷模，期盼藉由表揚，能夠激發更多人的善行義舉，讓社會更加的詳和。