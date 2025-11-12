通行無礙 新北市汐止長安活動中心無障礙設施完工

為了提供更友善的通行環境，汐止區公所針對長安市民活動中心，進行無障礙設施改善工程，包括無障礙坡道、停車格以及無障礙廁所等等，現在完工了，老人家說，到活動中心上課運動，不用爬階梯，走無障礙坡道更方便。

長安里長楊清風表示，活動中心自從5月以來進行無障礙的改善工程，一直到10月中竣工，主要這次的改善工程包括有無障礙坡道、殘障車位、以及一、二樓的無障礙廁所改善，因為剛完工，現在民眾在使用上還不太習慣，不過，前陣子關懷據點試營運，到活動中心上課的長輩變多，無障礙坡道對老人家來說比較好走，尤其是一些沒辦法走階梯的長輩，更貼近他們的需求。

一位已經將近93歲的阿嬤說，以前到活動中心就是走階梯，真的比較不好走，都要扶著欄杆慢慢的一階階爬，現在無障礙設施做好了，都改走無障坡道，好走又方便。