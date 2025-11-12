連續豪雨 新北淡水區屯山北5道路邊坡坍塌電桿傾倒

受到鳳凰颱風來襲，加上東北季風共伴效應帶來驚人雨量，在新北市淡水區屯山里，今(12)日上午，里長謝炳坤發現在北5道路桂竹圍7-3號旁的邊坡，有坍塌的情況，里長表示，大約清晨五點多左右，路旁崩塌造成兩支電桿明顯傾斜，而電線也垂落在路中間，當時造成公車及其他車輛無法通行，也趕緊通報相關單位處理。

屯山里長謝炳坤表示，今早發現情況時，就立即通報台電公司，還好後來電線先移到一旁，淡水警分局也派員警圍起三角椎，來做道路單邊管制，避免民眾跌落一旁的邊坡，因此道路也維持單邊通行，由於這幾天淡水到北海岸因為迎風面的關係，雨不停的下，也造成地基涵水量到達飽和狀態。

謝炳坤提到，這次邊坡崩塌，一旁就是工廠作業區，雖然今天照常上班上課，但還好當時是清晨五點多，工廠沒還有人上班，並沒有人員受傷，而這次邊坡後續，里長也要求台電在路旁做臨時電桿的設置，再由區公所等單位將邊坡復原，而若是工程作業影響停電也會提前告知里民。