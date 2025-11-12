新北市淡水區崁頂里樂齡學習營 手機攝影輕鬆上手
網路世代來臨，網友們會透過網路進行直播、照相以及拍攝影片來分享生活還有傳遞感受，甚至是運用AI軟體，今(12)日上午，新北市淡水區崁頂里，與淡水國小樂齡學習中心合作，邀請到了專業講師，為里內的居民進行一場手機軟體及攝影教學課程，讓大家都可以輕鬆上手。
崁頂里長吳庭岳表示，這次課程連續三個星期，共三堂課，分成美圖軟體教學、圖片美化課程，還會實地帶大家到戶外來進行時手機的戶外攝影實作，可說是非常完整而且專業的教學，也讓這三堂課剛開放報名就滿上爆滿，非常熱門。
吳庭岳指出，網路短影音時代的來臨，許多故事都是透過影片傳達，或是網紅在YOUTUBE上的創作分享，都可以讓大家體驗不一樣的創作歷程，學習到如何用手機軟體來製作影片，希望里民經過老師的指導，都能成為影像剪接的高手，跟的上潮流，期盼每一位學員都可運用手機成為紀錄生活的創作家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言