新北市淡水區崁頂里樂齡學習營 手機攝影輕鬆上手

網路世代來臨，網友們會透過網路進行直播、照相以及拍攝影片來分享生活還有傳遞感受，甚至是運用AI軟體，今(12)日上午，新北市淡水區崁頂里，與淡水國小樂齡學習中心合作，邀請到了專業講師，為里內的居民進行一場手機軟體及攝影教學課程，讓大家都可以輕鬆上手。

崁頂里長吳庭岳表示，這次課程連續三個星期，共三堂課，分成美圖軟體教學、圖片美化課程，還會實地帶大家到戶外來進行時手機的戶外攝影實作，可說是非常完整而且專業的教學，也讓這三堂課剛開放報名就滿上爆滿，非常熱門。

吳庭岳指出，網路短影音時代的來臨，許多故事都是透過影片傳達，或是網紅在YOUTUBE上的創作分享，都可以讓大家體驗不一樣的創作歷程，學習到如何用手機軟體來製作影片，希望里民經過老師的指導，都能成為影像剪接的高手，跟的上潮流，期盼每一位學員都可運用手機成為紀錄生活的創作家。