淡江大橋八里直播13日啟用 可網路欣賞國門地標

中央社／ 新北12日電
淡江大橋完工後示意圖。圖／交通部公路局北區公路新建工程分局提供
淡江大橋完工後示意圖。圖／交通部公路局北區公路新建工程分局提供

新北觀旅局今天表示八里左岸設置24小時高解析直播13日啟用，將可從網路直接欣賞淡江大橋與情人橋，「雙橋拱日」淡江夕照美景；亦能從空中俯瞰，全方位欣賞國門地標之美。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉今天在市政會議專題報告時表示，新北正以重大建設為核心，推動城市觀光整體布局，並結合交通串聯、節慶行銷及永續旅遊，打造多元旅遊新體驗。

他說，即將於明年5月通車的淡江大橋，以「海天新門戶」之姿，串聯淡水、八里、金山與貢寮等沿線景點，建構完整的「青春山海線」旅遊圈。憑藉其觀光潛力與獨特橋體設計，更榮獲交通部觀光署「第2屆觀光亮點獎」中「最佳國旅創新獎」殊榮。

觀旅局指出，透過24小時不間斷的高解析直播，新北市美景已成功吸引國內外旅客目光，提升國人旅遊意願，並拓展國際觀光市場，讓更多海外人士認識新北的多元魅力。

觀旅局說，民國111年設置於淡水漁人碼頭的直播影像，可隨時觀察淡江大橋施工進度；近日於八里左岸設置的即時影像系統將於13日啟用，畫面直對淡水河出海口，天氣好時，淡江大橋與漁人碼頭情人橋襯托淡江夕照的「雙橋拱日」將一覽無遺，屆時無論從淡水河兩岸或空中俯瞰，都能以全新視角欣賞壯麗景緻。

市長侯友宜表示，新北擁有145公里海岸線與28處海港，應串聯觀光景點形成完整軸帶。許多市民搭機時從淡江大橋上空拍照傳給他看，無論是出國或返鄉時看見這座精神地標，都令人感動。淡江大橋更是國際旅客入境台灣時首先映入眼簾的國門地標。

交通局表示，淡江大橋啟用後，將強化桃園機場與新北市間交通聯結，串起淡水、八里、板橋等主要生活圈，形成完整的區域交通走廊，帶動北台灣產業與觀光發展。

