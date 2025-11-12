快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

鳳凰颱風暴雨！翡翠水庫距滿水位僅1.26公尺 今晚7時起調節放水

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
今年10月底強颱「康芮」近逼時，台北翡翠水庫連續2天預防性調節放水。圖／翡翠水庫管理局提供
今年10月底強颱「康芮」近逼時，台北翡翠水庫連續2天預防性調節放水。圖／翡翠水庫管理局提供

鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，至今天下午3時，累積降雨量232.1毫米，水庫水位為168.74公尺，距滿水位1.26公尺，水位持續上升，預計晚間7時起，以流量每秒310立方公尺，進行調節性放水。

翡管局指出，這次調節性放水，依「翡翠水庫運用要點」規定，期間仍將密切關注水庫集水區之實際降雨及進流量，機動調整。

翡管局指出，已通報翡翠水庫下游地區有關防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時做好人員疏散安置等安全應變措施。同時，也籲請水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險。

另外，也請水庫下游新店溪、淡水河河道內之施工單位，確實完成工地防洪措施及人員撤離，維護河防安全。

這次翡翠水庫預防性調節放水之前，翡管局將於河道沿岸進行「放水廣播」，並同步運用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」進行「水庫放水警戒」訊息通知民眾，籲請民眾配合。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風暴雨襲蘇澳！秀琴驚見街道成汪洋　「嚇到全身發抖」

鳳凰來襲台中今停班課風雨卻不大 盧秀燕：尚未登陸已造成宜蘭災情

鳳凰颱風逼近 高市側溝清除廢棄物63.96公噸

鳳凰颱風來襲！雪霸國家公園：相較颱風 更在意一件事

相關新聞

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

宜蘭昨天暴雨，溪南多鄉鎮被水圍困，五結鄉五十二甲濕地發揮滯洪效果，但大水遲遲未退，鄉民代表張亮軒記錄下感人一幕，當地居民...

估今晚恆春登陸！鳳凰颱風輕颱下限持續減弱 一周溫度、降雨趨勢曝光

鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻西方海面，持續往東北方向移動，接近台灣南端陸地，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖下午指出，鳳凰...

馬太鞍溪暴漲水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

鳳凰颱風與東北季風共伴效應持續降雨，花蓮馬太鞍溪暴漲後漫淹至萬榮鄉明利村與台9線，水勢遲未退去。水利署長林元鵬今赴現場會...

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

昨晚宜蘭蘇澳地區因豪雨大淹水，讓當地居民又想到民國99年的梅姬颱風，造成38死96傷的慘劇，隔年經濟部水利署比照員山子分...

預測鳳凰颱風放假不必「大氣」賭雞排？氣象署正研發秘密武器

2025/11/11編按更新：中央氣象署已於週二（11日）清晨5點半，針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。然而在昨日（10日），一名網友在在臉書粉專「黑特帝大」貼文，以「賭上大氣系的招牌」為題，斷言從本

家園又淹了…雨彈猛炸蘇澳不是第一次 居民嘆：人要倒楣還2次

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳測站時雨量130毫米創新高，蘇澳鎮多處街道瞬間淹水成汪洋。重災區中山路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。