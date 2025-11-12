新北歡樂耶誕城後天開城 行政園區禁菸違反規定罰2千至1萬元
2025新北歡樂耶誕城於11月14日開城，新北市衛生局表示，為讓民眾在乾淨舒適空間中享受節慶喜悅，自開城日11月14日起，新北市府行政園區正式公告禁止吸菸場所，若在禁菸區吸菸者將處以2千元至1萬元的罰款。
衛生局表示，為讓市民和市府員工了解新措施，宣導期已自11月1日起至13日透過勸導提醒大家禁止吸菸，並將於11月14日正式取締。並依《菸害防制法》處以2000元至1萬元的罰款。
衛生局說明，市府行政園區是市民洽公和活動的重要場所，在耶誕城期間人潮眾多，為守護大家的健康，市府將強化禁菸管理，並設置明顯清楚的禁菸標示和宣導看板，提醒大家共同遵守。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
