停車格按時繳費也不能「久停」 北市擬修法停逾15天即拖吊移置

台北市停車格位有限且周轉率高，久停車輛常引起民怨，北市議會法規會上午初審通過「久停公有停車場」自治條例修正草案，將停放時間從30日大幅縮減為10日，被貼公告後5日即可拖吊移置，每日保管費也最高調增3倍，最快下周送大會討論。

北市府為改善北市停車秩序，北市府交通局修正「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」將現行條文所定的車輛「久停」天數，由30日統一縮短為15日，以提高周轉率，以求更能符合公有停車場提供不特定民眾使用的設置目的，以及公平原則。

另外，原條文「未繳清停車費」之要件也刪除，未來久停於路邊、公有停車場同一停車格位逾15日的車輛，無論是否已繳清停車費，均應移置及保管，另應於車體被張貼通知限期7日內駛離。

上午議會法規會討論後，將市府送審的條文，修得更嚴，凡停管處所轄車輛路外停車場，或停放路邊停車格同一格位超過10日，無論是否繳費，將在車體張貼公告，期滿5日即可強制拖吊移置，若車輛拖吊到保管場後，公告3個月，車主仍未領取，可依法拍賣車輛。

議員詹為元舉例，有民眾陳情信義區某處新設YouBike站點，因長期遭車輛占用而無法施工，該車主雖有持續繳納停車費，但聯繫未果、車輛已停放數月，導致站體工程遲遲無法施作，被迫延宕。

議員秦慧珠也指出，依現有條文，移置一輛自小客車費用每次900元，但拖吊業者的成本是1300元，也就是說市府還要替車主補貼業者400元，北市府對久占停車格的車主「太佛心了」；停管處長劉瑞麟也直言，市府每年補助業者的經費約3、4千萬元。

另外，考量收取的移置費用，也不符合實際成本，例如原本自小客車，移置費只收900，也將調高，未來將向車主收取1500元。另外，移置的保管費，5天內增收2倍，超過5天3倍。以自小客車來說，目前每輛半天保管費100元。