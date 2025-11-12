蘆洲南北側開發案遭退回 城鄉局：再評估與地方溝通

新北市府原規畫將三重果菜批發市場遷至蘆洲，引發地方反彈。內政部都市計畫委員會日前確認第1089次會議紀錄，決議「蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案」退回，要求市府重新辦理公開展覽與地方說明會，取得共識後再續行相關都市計畫程序。

立委林淑芬昨日臉書發文指出，成功初步阻止三重果菜市場遷入蘆洲。她表示，內政部都委會此次決議，等於採納她與地方居民多年來的訴求，要求市府不得繞過既有程序、必須重新規畫。林淑芬強調，內政部早在104年、106年兩次會議中，就已明確決議三重果菜市場「原地重建」，市府卻仍試圖將搬遷案「包裹」於蘆洲南北側農業區通盤檢討案中，擬將市場設於原規畫的公園用地，引發地方不滿。

林淑芬說，這次決議是「程序正義的階段性勝利」，守住了蘆洲人的家園。「新北市政府若想搬遷，就應該撤回原案、重新啟動都計程序，不能用補件敷衍。」她強調，未來市府如何規畫三重果菜市場，地方居民都會「雪亮地盯著看」。

新北市議員黃桂蘭表示，地方多數居民已明確表達反對將三重果菜批發市場遷入蘆洲，她認為市府應尊重地方意見，讓搬遷案從開發規畫中排除。「南北側區段徵收開發案可以繼續推動，但不應把果菜市場一起包進來。」

她指出，南北側開發對地方發展仍具重要性，不僅能帶動周邊建設，也可一併推動蘆社大橋興建、蘆五泰林輕軌延伸，以及蘆洲南側增設中山高速公路交流道，讓車輛不必繞行五股交流道，紓解車流壅塞。黃桂蘭強調，南北側開發案應延續推進，但三重果菜市場應排除在外，以免再引發地方對立與不安。

內政部國土署表示，此案涉及重大政策調整與民眾權益，若新北市府決定異地搬遷，應依都市計畫法第19條重新辦理公展與說明會，經地方審議與民意共識後，方能再報內政部審議。國土署也提醒，若搬遷將與原有「原地重建」回饋條件不同，須重新評估各項公共設施回饋內容，以確保程序完備。

新北市城鄉局回應，將依內政部都市計畫委員會114年9月25日專案小組與10月28日大會審議決議，請相關單位再審慎評估，並與地方充分溝通取得共識後，再續行都市計畫相關作業。