林口山坡地解編讓老街支離破碎 蔡淑君要求市府依實際情況調整

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員蔡淑君今天在議會質詢林口山坡地解編議題。記者葉德正／攝影
新北市議員蔡淑君今天在議會質詢林口山坡地解編議題。記者葉德正／攝影

新北市林口台地上有許多未解編山坡地，其中人口稠密老街「建成商業區」，因為山坡地的限高管制，導致50年老屋都更困難，新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢指出，目前市府解編草案圖畫出來，實際情況卻差很大，恐導致建成商業區支離破碎，阻礙地方發展。市長侯友宜回應，已責成農業局加快審查進度，並要求相關局處協調改進。

蔡淑君表示，林口許多合法但老舊的建物位於山坡地，若能解編將有助加速都市更新，讓民眾安居樂業。目前老街附近的建成商業區方正，但有機會排除的區域卻被畫得歪七扭八，把好好一個商業區錯誤分割成數個小區塊，如果草案通過，「我服務處會民眾丟雞蛋」。

蔡淑君說，當初他們找立委協調農業部解決，農業局也回函林口建成商業區有全區畫出山坡地範圍條件，市府不該自我侷限，農業部就是說新北市可以自己決定，案件陳情許久沒有進度，這樣效率說不過去。

農業局長諶錫輝說，計畫今年2月已委託可行性評估，過程中中央修正「畫地作業要點」，直轄市需重新修法配合，他強調，市府沒有耽擱，5月召開第一次會議，10月開第二次，會中將整合都市計畫、水利、工務等單位共同研議，並要求未來解編設計需強化雨水續留、透水保水等措施「排除區域是用水保專業畫出來的」。

城鄉發展局長黃國峰說，林口特定區都市計畫於民國六十四年由中央畫定建成商業區，而山坡地劃設則在六十九年才完成，因年代不同、缺乏整合，這次調整有利於將舊商業區解編，釐清管理界線。

侯友宜表示，已責成農業局盡快完成檢討，並跨局處協調，讓解編作業更貼近實際地形與居民使用情況，期程一定要加快，把問題盡快解決。

新北市議員蔡淑君認為，排除區域畫得歪七扭八。記者葉德正／攝影
新北市議員蔡淑君認為，排除區域畫得歪七扭八。記者葉德正／攝影

林口 蔡淑君
停車格按時繳費也不能「久停」 北市擬修法停逾15天即拖吊移置

台北市停車格位有限且周轉率高，久停車輛常引起民怨，北市議會法規會上午初審通過「久停公有停車場」自治條例修正草案，將停放時...

新北歡樂耶誕城後天開城 行政園區禁菸違反規定罰2千至1萬元

2025新北歡樂耶誕城於11月14日開城，新北市衛生局表示，為讓民眾在乾淨舒適空間中享受節慶喜悅，自開城日11月14日起...

林口山坡地解編讓老街支離破碎 蔡淑君要求市府依實際情況調整

新北市林口台地上有許多未解編山坡地，其中人口稠密老街「建成商業區」，因為山坡地的限高管制，導致50年老屋都更困難，新北市...

北士科開發率近6成…估就業人口達6萬 議員籲「這幾點」先規畫

台北市產發局今赴議會針對北士科發展進行專案報告，目前整體土地開發率近6成，已有48家企業進駐。北市議員指，交通及整體生活...

新北台鍊橋陸閘更新工程 每日9至16時實施交通管制

為維護防洪設施功能並提升道路通行安全，新北市水利局將自11月17日至12月14日辦理台鍊橋陸閘軌道更新工程。施工期間每日...

北市推多間式性別友善廁所認證 盼從交通、演藝場館先做起

為落實廁間性別友善，北市推動標章認證制度，透過評核與標章協助公共及民間場館改善廁所設計，社會局表示，此次標準更融入隱私、...

