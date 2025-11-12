林口山坡地解編讓老街支離破碎 蔡淑君要求市府依實際情況調整

新北市林口台地上有許多未解編山坡地，其中人口稠密老街「建成商業區」，因為山坡地的限高管制，導致50年老屋都更困難，新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢指出，目前市府解編草案圖畫出來，實際情況卻差很大，恐導致建成商業區支離破碎，阻礙地方發展。市長侯友宜回應，已責成農業局加快審查進度，並要求相關局處協調改進。

蔡淑君表示，林口許多合法但老舊的建物位於山坡地，若能解編將有助加速都市更新，讓民眾安居樂業。目前老街附近的建成商業區方正，但有機會排除的區域卻被畫得歪七扭八，把好好一個商業區錯誤分割成數個小區塊，如果草案通過，「我服務處會民眾丟雞蛋」。

蔡淑君說，當初他們找立委協調農業部解決，農業局也回函林口建成商業區有全區畫出山坡地範圍條件，市府不該自我侷限，農業部就是說新北市可以自己決定，案件陳情許久沒有進度，這樣效率說不過去。

農業局長諶錫輝說，計畫今年2月已委託可行性評估，過程中中央修正「畫地作業要點」，直轄市需重新修法配合，他強調，市府沒有耽擱，5月召開第一次會議，10月開第二次，會中將整合都市計畫、水利、工務等單位共同研議，並要求未來解編設計需強化雨水續留、透水保水等措施「排除區域是用水保專業畫出來的」。

城鄉發展局長黃國峰說，林口特定區都市計畫於民國六十四年由中央畫定建成商業區，而山坡地劃設則在六十九年才完成，因年代不同、缺乏整合，這次調整有利於將舊商業區解編，釐清管理界線。