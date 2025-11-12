林口滯洪池公園將全面翻修 蔡淑君爭取建首座戶外天幕球場

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員蔡淑君在總質詢爭取林口多項建設。記者葉德正／攝影
新北市議員蔡淑君在總質詢爭取林口多項建設。記者葉德正／攝影

新北市林口人口成長快速，新北市議員蔡淑君今天在議會總質詢指出，區內多座主題共融公園成為親子熱門去處被譽為「小型迪士尼樂園」，但隨著使用頻繁，不少滯洪池公園內設施逐漸老化損壞，安全疑慮浮現，認為市府應該加速改善。另也爭取兩處戶外籃球場增設薄膜天幕、更新鋪面，增加使用率，並要求運動公園綜合體育場鋪面重建，讓大小朋友都能安心運動。新北市長侯友宜贊同想法，並指示相關局處積極配合。

蔡淑君指出，林口共有19處滯洪池公園，密度全台第二高，16年前起陸續在她的爭取下改造成特色公園，設有捷運、影視、跳跳糖等主題，吸引大批遊客前來，被譽為「平替版迪士尼」。

蔡淑君說，多年來人口倍增、使用率高，導致多處公園設施老舊、損壞嚴重，包括力行、松柏寵物公園、立德、立言及翰林公園等，家長與飼主反映安全防護不足，擔心孩童或毛小孩受傷，盼市府編列經費全面翻修。

蔡淑君也指出，林口當地多數戶外運動場地缺乏遮蔽，一遇下雨就無法使用，她建議在市15、市9兩處現作為籃球場的市場用地增設「薄膜天幕」，此類結構依法無需申請建照與臨時許可，只需完工後報備即可，有助加速興建時程，也建議同步改善場地鋪面及標線不清問題，提升居民使用率。

蔡淑君也指出，她爭取多年的「文小五」新設校案已於10月27日由侯市長宣布動工，規畫打造結合教育、托育與社福功能的全齡國小，設有48班國小、8班幼兒園、8班兩歲專班及8班公托。不過現址原為運動設施用地，包含網球場、籃球場與跑道等，她建議將這些體健設施「復刻」至文小三用地，兼顧教育與運動需求。

侯友宜說，文小五設備設施是否要轉移文小三，他會請教育局好好評估；教育局長張明文也說，文小五上頭設施運動人口很多，會結合體育局跟中央爭取整體規畫，後續先把球場移過來，文小五才能設校。

運動 蔡淑君
