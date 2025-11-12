家庭垃圾減6成5...蔣萬安表揚環保志義工曝推環保決心

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天出席頒獎典禮，感謝所有志義工長期以來為北市這座城市的整潔、乾淨與環保付出的心力，強調北市的環保成就已贏得國際的讚譽。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天頒獎給環保志義工，表彰環境保護工作表現優異的義工團隊與個人。蔣萬安回顧北市從20年前推行垃圾不落地和垃圾隨袋徵收的措施，今年7月起也針對280個公有場所的一次性餐具進行收費，展現市府堅定推動環保決心。

蔣說，經過這麼多年的努力，台北市家庭垃圾減少達65%，廢棄物回收率也從2%提升至66%，相關數據令人驚艷。

蔣萬安也分享今年他出席法國巴黎氣候會議的經驗。他在城市峰會上向國際社會展示台北市過去數年在環境保護方面的成就，贏得國際的讚譽，彰顯北市在市民與志工共同努力下，已成為模範城市。

蔣說，除了市民朋友在日常生活中展現的環保意識外，在街道清潔、資源回收、登革熱防疫、大型活動後的環境整理以及災後復原等工作，都離不開環保志義工的辛勤付出。市府將持續支持並為志義工提供協助，共同打造更美好的城市。

