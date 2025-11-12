快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

北市北投溫泉摘十大觀光亮點獎 6景點列百大亮點

中央社／ 台北12日電
台北市觀傳局表示，北投溫泉榮獲交通部觀光署評選「十大觀光亮點獎」，具有獨特的青磺泉質，與日本秋田的玉川溫泉並列世界唯二的青磺泉質溫泉。（台北市觀傳局提供）中央社
台北市觀傳局表示，北投溫泉榮獲交通部觀光署評選「十大觀光亮點獎」，具有獨特的青磺泉質，與日本秋田的玉川溫泉並列世界唯二的青磺泉質溫泉。（台北市觀傳局提供）中央社

台北市觀傳局今天表示，北市已有多處展現台北城風情景點，吸引遊客前往，不僅北投溫泉榮獲交通部觀光署評選「十大觀光亮點獎」，大稻埕等共6處也獲選「台灣觀光100亮點」。

拚觀光、行銷台北城，台北市觀傳局發布新聞稿，北市有6處景點在觀光署11日頒發的第2屆觀光亮點獎頒獎典禮暨百大亮點發表會中上榜，由觀傳局長余祥、台北市溫泉發展協會榮譽理事長周水美出席領獎。

觀傳局說明，榮獲「十大觀光亮點」的北投溫泉，搭捷運就能抵達，且具備兩大特殊性，首先是獨特的青磺泉質，與日本秋田的玉川溫泉並列世界唯二的青磺泉質溫泉，其次是全球獨一無二，以地名命名的北投石。

觀傳局並說，北投溫泉當地還有獲得鑽石級綠建築標章的台北市立北投圖書館、具百年歷史的北投溫泉博物館、新北投車站、中心新村等人文、自然兼具的景點，時節漸入冬，歡迎遊客前往享受。

觀傳局說，除北投溫泉，加上大稻埕、貓空、台北101、西門町、松山文創園區等6處景點，也獲觀光署入選為「2026-2027年台灣觀光100亮點」，展現歷史文化、文創品牌實力、自然景緻等台北風情，已是國內外遊客造訪首選。

此外，觀傳局分享觀光署113年台灣旅遊狀況調查報告，內容顯示，台北市113年國內旅遊約2797萬旅次，占台灣總旅次12.6%，是六都中旅次數最高縣市；與112年相比，成長1成7，成長幅度也是六都之冠。

溫泉 北投 觀傳局
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

諾貝爾獎得主親臨北一女演講 蔣萬安曝輝達進駐北市兩大關鍵

北市推多間式性別友善廁所認證 盼從交通、演藝場館先做起

曹興誠籲綠營徵召沈伯洋選北市 吳思瑤：絕對KO蔣萬安

仁川-花蓮包機11月13日首航 觀光署提供花東直飛獎勵措施

相關新聞

北士科開發率近6成…估就業人口達6萬 議員籲「這幾點」先規畫

台北市產發局今赴議會針對北士科發展進行專案報告，目前整體土地開發率近6成，已有48家企業進駐。北市議員指，交通及整體生活...

新北台鍊橋陸閘更新工程 每日9至16時實施交通管制

為維護防洪設施功能並提升道路通行安全，新北市水利局將自11月17日至12月14日辦理台鍊橋陸閘軌道更新工程。施工期間每日...

北市推多間式性別友善廁所認證 盼從交通、演藝場館先做起

為落實廁間性別友善，北市推動標章認證制度，透過評核與標章協助公共及民間場館改善廁所設計，社會局表示，此次標準更融入隱私、...

新北觀光三箭齊發 淡江大橋、三鶯捷運帶動地方旅遊

新北市觀旅局今於市政會議報告「建設新亮點、觀光新串聯」策略，新北市長侯友宜表示，隨著淡江大橋、三鶯捷運、瑞三整煤廠第二期...

新店央北、十四張重畫區預計湧2萬人口 侯友宜允改善交通瓶頸

新店央北地區發展迅速，吸引許多人口陸續進駐，新北市議員黃心華指出，未來十四張區段徵收案的建設陸續完成後，將磁吸2萬居民入...

推動新北第二總館誕生 龔雅雯：讓圖書館成為市民大客廳

今年8月，新北府副秘書長龔雅雯曾率團赴荷蘭、丹麥、挪威等地考察，學習國外書館的設計巧思，希望能將這些精髓應用於正在規畫設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。