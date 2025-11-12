北士科開發率近6成…估就業人口達6萬 議員籲「這幾點」先規畫

台北市產發局今赴議會針對北士科發展進行專案報告，目前整體土地開發率近6成，已有48家企業進駐。北市議員指，交通及整體生活機能要先行規畫。產發局說，預估廠商進駐後，就業人口會到5.5萬到6萬人，約內科三分之二，交通局也針對北市科運輸的量能檢討。

陳俊安說，北士科專區面積24.89公頃，市有地為9.76公頃、私有地15.13公頃，園區整體土地開發率近6成，已有48家企業進駐。在輝達確定進駐T17、T18後，藉以加速帶動園區 AI 供應鏈群聚，另外T3、T4、T12市有地也將以相關產業的國內外優質企業，作為招商推廣對象。

北市議員李明賢表示，目前開發率達到58％，園區是以內科發展為經驗，因此交通為重要考量，會有多少人從士林來？外縣市來的人口量？而整體的車流是否已有分析。另外，北士科開發完成後，內科的AI相關產業，會不會有移到該區等計畫，讓內科瘦身？

陳俊安說明，交通局有針對北市科的運輸量能檢討，包含承德路四段、福國路已延伸並通車，北士科園區重要聯外道路工程，西側經福國路高架道路銜接洲美快速道路，東側延至捷運淡水線芝山站及中山北路等地區。

他說，同時上班時間尖峰時會透過號誌、秒數調整、線道專用左轉等紓解車潮。公共運輸部分，環狀線北環段已開工。當地現在以大眾運輸公車為主，北士科到芝山及劍潭捷運站。

陳俊安也說，北士科廠商進駐後，以產業用地推估，就業人口落在5.5萬到6萬人，為內科三分之二到二分之一的人數。至於內科內的AI供應鏈廠，有零星開始規畫，但遷移公司都要內部評估，目前看出來沒有移動現象。

此外，議員陳賢蔚說，北士科公有地只有9公頃，重點是在私有地，現在輝達確定進駐後，會有搶地、搶辦公室當二房、三房東賺一手，如何協助私有地銜接真正對AI基地有需求的業者，需要謹慎。

議員洪健益、林世宗也說，市府要整體生活機能包含住房、學校就學等先行規畫；特別是區段徵收部分，不是淪為炒地皮，讓地價吵到翻天。

陳俊安說，陸續展開媒合並主動訪商，讓適合土地面積的企業進駐，結合「台北市投資服務辦公室」的潛在廠商名單訪商及會議。他也說，若以規畫持續，開發會趨近飽和，市府也會盡快規畫社子島、關渡平原的開發。