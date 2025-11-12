新北台鍊橋陸閘更新工程 每日9至16時實施交通管制

為維護防洪設施功能並提升道路通行安全，新北市水利局將自11月17日至12月14日辦理台鍊橋陸閘軌道更新工程。施工期間每日9時至16時將實施交通管制，僅開放機車通行，汽車須依現場引導提前改道，水利局提醒民眾提前規劃行車動線，減速慢行以確保施工順利與交通安全。

台鍊橋為重要跨河聯外橋梁，設有防洪功能陸閘，平時作為道路使用，汛期則可啟閉以阻擋洪水。水利局指出，本次工程主要針對陸閘軌道老舊部分進行汰換更新，避免因鏽蝕、變形影響啟閉功能，同時提升行車平穩性，降低安全風險。

為利工程進行與人車安全，施工期間台鍊橋將封閉部分車道，僅開放機車通行，汽車禁止通行，並依現場交通指揮人員指示進行改道。水利局表示，屆時將設置清楚告示與引導標誌，呼籲用路人多加配合，避免交通壅塞。