北市推多間式性別友善廁所認證 盼從交通、演藝場館先做起

為落實廁間性別友善，北市推動標章認證制度，透過評核與標章協助公共及民間場館改善廁所設計，社會局表示，此次標準更融入隱私、環境、友善等評比因素，並要求需要是多間式廁間，讓跨性別者、親子、照顧者及身障者都能安心使用，預計最快1月下旬有2處公營場館獲認證。

市府今天舉辦認證啟用記者會，指標評比涵蓋多項計畫，包含安全與隱私、衛生清潔與管理維護、友善環境，並要是多間式廁間，社會局長姚淑文表示，目前已發函各公營機關，鼓勵來申請，預計最快明年1月包含市府及建成綜合大樓各會有一區通過認證廁間。

姚淑文也指出，台北市雖然已有許多性別友善廁間，但多結合親子無障礙單間式廁間有待精進，已設立多間式場館通常有隔間高度不符標準，都需要再改善調整，目前鼓勵公營場館帶頭做起，第一階段希望交通、演藝等人流較大場所先行設立，另外新建運動場館、校舍也已要求需具備性別友善廁間。

副市長林奕華出席記者會表示，公廁環境改善已推動多年，從早期環境整潔到整體品質是否滿足民眾需求、通風已獲具體成效，現在更要去審視夠不夠友善、包容，「葉永鋕事件」更讓各界去省思空間與尊重重要性，在細節上也做了更嚴謹要求，包含防偷窺與偷拍、安全感更俱嚴謹標準。

林奕華強調，性別友善廁所不僅僅只是為特定族群，包含親子平日出門父母可能需要帶小孩如廁、行動不便長輩可能也需要兒女幫忙，希望從這些小細節做起，讓友善不只是口號，在生活中都能感受到。