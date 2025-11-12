發電機測試、排水清理⋯ 新北8處動物之家做好鳳凰颱風防範措施

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「鳳凰」颱風來襲，為確保毛寶貝安全，新北各動物之家已完成防颱準備，測試發電機、儲水備用、清理排水溝、修剪樹枝、固定懸掛物並加固樹木、門窗等預防措施。圖／新北市動保處提供
「鳳凰」颱風來襲，為確保毛寶貝安全，新北各動物之家已完成防颱準備，測試發電機、儲水備用、清理排水溝、修剪樹枝、固定懸掛物並加固樹木、門窗等預防措施，並預先擬定颱風輪值表，待命值班人員將密切注意颱風動向，以備緊急時刻即刻進駐各動物之家守護毛寶貝們。

新北市動保處表示，於颱風來臨前，動物之家工作人員全員出動用水桶、水盆裝滿自來水，以備停水時使用。緊閉動物舍通風門窗，並加強門窗固定，妥善移置車輛，避免將車輛停放在樹下、低窪處或山坡下，預防被水淹或落石損壞，除以木樁、繩索加固園區內樹木，避免樹木倒塌壓垮房舍，傷及毛寶貝外。

另外，也修剪園區內過長樹枝，使樹木受風面積減少，避免強風折斷、捲起樹枝造成危險，盡可能降低可能受到的威脅，避免發生任何災害事故。

動保處表示，鳳凰風雨不容小覷，動物之家人員加強防洪措施，清掃水溝避免落葉枯枝阻擋水道，確保排水系統暢通，降低動物之家淹水風險。八個動物之家皆備有發電機並全數測試完成，預防強風吹倒電桿造成停電，無電可用影響毛寶貝收容環境之情況。為因應颱風期間緊急狀況發生，各動物之家及動保處除時時留意颱風動向與資訊外，也安排人員24小時輪班留守及時回報災情，隨時掌握颱風動態及守護毛寶貝安全。

