發電機測試、排水清理⋯ 新北8處動物之家做好鳳凰颱風防範措施

「鳳凰」颱風來襲，為確保毛寶貝安全，新北各動物之家已完成防颱準備，測試發電機、儲水備用、清理排水溝、修剪樹枝、固定懸掛物並加固樹木、門窗等預防措施，並預先擬定颱風輪值表，待命值班人員將密切注意颱風動向，以備緊急時刻即刻進駐各動物之家守護毛寶貝們。

新北市動保處表示，於颱風來臨前，動物之家工作人員全員出動用水桶、水盆裝滿自來水，以備停水時使用。緊閉動物舍通風門窗，並加強門窗固定，妥善移置車輛，避免將車輛停放在樹下、低窪處或山坡下，預防被水淹或落石損壞，除以木樁、繩索加固園區內樹木，避免樹木倒塌壓垮房舍，傷及毛寶貝外。

另外，也修剪園區內過長樹枝，使樹木受風面積減少，避免強風折斷、捲起樹枝造成危險，盡可能降低可能受到的威脅，避免發生任何災害事故。