新北觀光三箭齊發 淡江大橋、三鶯捷運帶動地方旅遊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
即將通車的淡江大橋以「海天新門戶」之姿，串聯淡水、八里、金山與貢寮沿線景點，成為青春山海線的重要交通節點。圖／新北市觀旅局提供
即將通車的淡江大橋以「海天新門戶」之姿，串聯淡水、八里、金山與貢寮沿線景點，成為青春山海線的重要交通節點。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局今於市政會議報告「建設新亮點、觀光新串聯」策略，新北市長侯友宜表示，隨著淡江大橋、三鶯捷運、瑞三整煤廠第二期等重大建設接連落成，將成為新北推動觀光的新引擎，市府將以「建設帶動觀光、觀光點亮建設」為主軸，打造永續旅遊新典範。

觀旅局指出，三大工程為新北明年觀光發展主軸。淡江大橋即將通車，結合青春山海線沿線淡水、八里、金山至貢寮景點，形塑145公里海岸旅遊廊帶，不僅具備交通與觀光雙重功能，更憑藉獨特橋體設計獲頒交通部觀光署「最佳國旅創新獎」。

三鶯捷運線也預計於明年完工通車，將鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館、三鶯老街緊密串聯，形成「三鶯文創生活圈」。觀旅局強調，捷運開通將大幅提升觀光動線效率，並帶動地方藝文產業與特色商圈發展。

位於瑞芳的瑞三整煤廠則走「修舊如舊」路線，文化保存與環境永續兼顧，第二期工程預計2026年完成，未來串聯雙溪牡丹地區，打造低碳旅遊動線，藉由步道與自行車路網，引導遊客深入了解瑞芳區除了金瓜石、水湳洞之外，仍有豐富自然與文化資源。

觀旅局也強調，不只硬體建設，節慶行銷同樣是觀光亮點。年度盛事「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日開城，今年主打「馬戲嘉年華」主題，與LINE FRIENDS IP合作設計四大燈區。主燈「歡樂馬戲棚」結合彩幕投影、五感沉浸與機械展演，每日安排主燈秀，並於開幕當天推出馬戲大秀，展現新北作為「國際冬季節慶城市」的魅力。

侯友宜表示，新北市擁有山海資源與多元文化，適合發展休閒觀光產業。未來除加強觀光與建設結合外，也會持續推出文創活動與旅遊新路線，讓市民與國內外遊客感受不同的新北風貌。

隨著三鶯捷運線即將通車，將串聯新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館與三鶯老街，打造「三鶯文創生活圈」。 圖／新北市觀旅局提供
隨著三鶯捷運線即將通車，將串聯新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館與三鶯老街，打造「三鶯文創生活圈」。 圖／新北市觀旅局提供
位於瑞芳的瑞三鑛業整煤廠以「修舊如舊」理念推動再生，第二期工程預計2026年完工，結合文化活化與環境永續，延續礦業歷史風貌。圖／新北市觀旅局提供
位於瑞芳的瑞三鑛業整煤廠以「修舊如舊」理念推動再生，第二期工程預計2026年完工，結合文化活化與環境永續，延續礦業歷史風貌。圖／新北市觀旅局提供
「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日開城，今年以「馬戲嘉年華」為主題，攜手「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」打造四大主題燈區，呈現冬季最具國際魅力的城市節慶。圖／新北市觀旅局提供
「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日開城，今年以「馬戲嘉年華」為主題，攜手「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」打造四大主題燈區，呈現冬季最具國際魅力的城市節慶。圖／新北市觀旅局提供

捷運 瑞芳 歡樂耶誕城
相關新聞

新北台鍊橋陸閘更新工程 每日9至16時實施交通管制

為維護防洪設施功能並提升道路通行安全，新北市水利局將自11月17日至12月14日辦理台鍊橋陸閘軌道更新工程。施工期間每日...

北市推多間式性別友善廁所認證 盼從交通、演藝場館先做起

為落實廁間性別友善，北市推動標章認證制度，透過評核與標章協助公共及民間場館改善廁所設計，社會局表示，此次標準更融入隱私、...

新北觀光三箭齊發 淡江大橋、三鶯捷運帶動地方旅遊

新北市觀旅局今於市政會議報告「建設新亮點、觀光新串聯」策略，新北市長侯友宜表示，隨著淡江大橋、三鶯捷運、瑞三整煤廠第二期...

新店央北、十四張重畫區預計湧2萬人口 侯友宜允改善交通瓶頸

新店央北地區發展迅速，吸引許多人口陸續進駐，新北市議員黃心華指出，未來十四張區段徵收案的建設陸續完成後，將磁吸2萬居民入...

推動新北第二總館誕生 龔雅雯：讓圖書館成為市民大客廳

今年8月，新北府副秘書長龔雅雯曾率團赴荷蘭、丹麥、挪威等地考察，學習國外書館的設計巧思，希望能將這些精髓應用於正在規畫設...

三重圖書館謝幕重生 老地標將化身新北第二總館

矗立近半世紀的新北市立圖書館三重分館，即將拆除重建。這棟陪伴三重人成長的老地標，見證無數學子的求學時光與城市變遷，即將走...

