新北觀光三箭齊發 淡江大橋、三鶯捷運帶動地方旅遊

新北市觀旅局今於市政會議報告「建設新亮點、觀光新串聯」策略，新北市長侯友宜表示，隨著淡江大橋、三鶯捷運、瑞三整煤廠第二期等重大建設接連落成，將成為新北推動觀光的新引擎，市府將以「建設帶動觀光、觀光點亮建設」為主軸，打造永續旅遊新典範。

觀旅局指出，三大工程為新北明年觀光發展主軸。淡江大橋即將通車，結合青春山海線沿線淡水、八里、金山至貢寮景點，形塑145公里海岸旅遊廊帶，不僅具備交通與觀光雙重功能，更憑藉獨特橋體設計獲頒交通部觀光署「最佳國旅創新獎」。

三鶯捷運線也預計於明年完工通車，將鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館、三鶯老街緊密串聯，形成「三鶯文創生活圈」。觀旅局強調，捷運開通將大幅提升觀光動線效率，並帶動地方藝文產業與特色商圈發展。

位於瑞芳的瑞三整煤廠則走「修舊如舊」路線，文化保存與環境永續兼顧，第二期工程預計2026年完成，未來串聯雙溪牡丹地區，打造低碳旅遊動線，藉由步道與自行車路網，引導遊客深入了解瑞芳區除了金瓜石、水湳洞之外，仍有豐富自然與文化資源。

觀旅局也強調，不只硬體建設，節慶行銷同樣是觀光亮點。年度盛事「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日開城，今年主打「馬戲嘉年華」主題，與LINE FRIENDS IP合作設計四大燈區。主燈「歡樂馬戲棚」結合彩幕投影、五感沉浸與機械展演，每日安排主燈秀，並於開幕當天推出馬戲大秀，展現新北作為「國際冬季節慶城市」的魅力。