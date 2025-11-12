快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

新店央北、十四張重畫區預計湧2萬人口 侯友宜允改善交通瓶頸

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨團副書記長、新北市議員黃心華。圖／新北市國民黨團提供
國民黨團副書記長、新北市議員黃心華。圖／新北市國民黨團提供

新店央北地區發展迅速，吸引許多人口陸續進駐，新北市議員黃心華指出，未來十四張區段徵收案的建設陸續完成後，將磁吸2萬居民入住，交通設施改善刻不容緩。新北市長侯友宜承諾，會在今年12月底將央北地區「中正路-中央路-十四張路」交會口的瓶頸，完成階段性改善工程。

黃心華在總質詢中指出，央北和十四張區域發展迅速，連帶衍生出交通運輸、治安強化、公共機能優化、停車、環境改善等議題，也陸續在當地民眾的社群當中成為關心討論的話題，需要市府預先思考配套方案。若能調整十四張區段徵收的硬體建設順序，優先協助周邊區域改善相關交通瓶頸及人行空間，將可以讓周邊民眾都非常有感且優先受惠。

黃心華說，央北地區共有四個主要的交通進出動脈，如果能讓這四大對外交通動脈陸續獲得優化，將會是央北和未來的十四張區段收區域的重要發展關鍵。黃

黃心華表示，地政局目前已經採納他的建議，優先展開對外交通動脈之一的「中正路-中央路-十四張路」交會口的空間優化方案，過去這個交會口因為車道空間不足，導致車輛在此遇到紅燈時，停等的車潮往往會塞滿此處路口，造成回堵及影響鄰近道路的順暢。

黃心華也說，央北的西北角也有一處交通瓶頸，主要是十四張路往環河路方向前進時，由於有護欄阻擋，因此無法直接匯入環河路，必須先右轉沿著溪園路行駛一公里多之後，才能先併入中正路之後再進入環河路，建議市府盡速研議在溪園路上創造新的匯入口，讓央北及未來十四張地區的車流，可以提早匯入環河路，方便民眾前往台北市區。

侯友宜承諾會在今年12月底將央北地區「中正路-中央路-十四張路」交會口的瓶頸，完成階段性改善工程，未來市府在各地實施區段徵收前，會先行將周遭交通工程完成改善，優先讓居民感受到區段徵收帶來的生活便利性提升。

至於黃心華建議溪園路上創造新的匯入口讓央北車流可以多一個匝道匯入環河路，地政局長汪禮國則說表示，短期內會先行將溪園路進行拓寬，並將道路線型拉直。

黃心華 中正路 侯友宜
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

坡地社區防災複雜！黃心華籲整合事權並修法 侯友宜允研議

國家電影文化中心二期文化部拖延 侯友宜：土地拿回來自己蓋

影／北北基桃放假不同步 侯友宜親曝原因

新北7區放颱風假 民湧侯友宜臉書：明天你出來走走

相關新聞

新北台鍊橋陸閘更新工程 每日9至16時實施交通管制

為維護防洪設施功能並提升道路通行安全，新北市水利局將自11月17日至12月14日辦理台鍊橋陸閘軌道更新工程。施工期間每日...

北市推多間式性別友善廁所認證 盼從交通、演藝場館先做起

為落實廁間性別友善，北市推動標章認證制度，透過評核與標章協助公共及民間場館改善廁所設計，社會局表示，此次標準更融入隱私、...

新北觀光三箭齊發 淡江大橋、三鶯捷運帶動地方旅遊

新北市觀旅局今於市政會議報告「建設新亮點、觀光新串聯」策略，新北市長侯友宜表示，隨著淡江大橋、三鶯捷運、瑞三整煤廠第二期...

新店央北、十四張重畫區預計湧2萬人口 侯友宜允改善交通瓶頸

新店央北地區發展迅速，吸引許多人口陸續進駐，新北市議員黃心華指出，未來十四張區段徵收案的建設陸續完成後，將磁吸2萬居民入...

推動新北第二總館誕生 龔雅雯：讓圖書館成為市民大客廳

今年8月，新北府副秘書長龔雅雯曾率團赴荷蘭、丹麥、挪威等地考察，學習國外書館的設計巧思，希望能將這些精髓應用於正在規畫設...

三重圖書館謝幕重生 老地標將化身新北第二總館

矗立近半世紀的新北市立圖書館三重分館，即將拆除重建。這棟陪伴三重人成長的老地標，見證無數學子的求學時光與城市變遷，即將走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。