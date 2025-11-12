新店央北、十四張重畫區預計湧2萬人口 侯友宜允改善交通瓶頸

新店央北地區發展迅速，吸引許多人口陸續進駐，新北市議員黃心華指出，未來十四張區段徵收案的建設陸續完成後，將磁吸2萬居民入住，交通設施改善刻不容緩。新北市長侯友宜承諾，會在今年12月底將央北地區「中正路-中央路-十四張路」交會口的瓶頸，完成階段性改善工程。

黃心華在總質詢中指出，央北和十四張區域發展迅速，連帶衍生出交通運輸、治安強化、公共機能優化、停車、環境改善等議題，也陸續在當地民眾的社群當中成為關心討論的話題，需要市府預先思考配套方案。若能調整十四張區段徵收的硬體建設順序，優先協助周邊區域改善相關交通瓶頸及人行空間，將可以讓周邊民眾都非常有感且優先受惠。

黃心華說，央北地區共有四個主要的交通進出動脈，如果能讓這四大對外交通動脈陸續獲得優化，將會是央北和未來的十四張區段收區域的重要發展關鍵。黃

黃心華表示，地政局目前已經採納他的建議，優先展開對外交通動脈之一的「中正路-中央路-十四張路」交會口的空間優化方案，過去這個交會口因為車道空間不足，導致車輛在此遇到紅燈時，停等的車潮往往會塞滿此處路口，造成回堵及影響鄰近道路的順暢。

黃心華也說，央北的西北角也有一處交通瓶頸，主要是十四張路往環河路方向前進時，由於有護欄阻擋，因此無法直接匯入環河路，必須先右轉沿著溪園路行駛一公里多之後，才能先併入中正路之後再進入環河路，建議市府盡速研議在溪園路上創造新的匯入口，讓央北及未來十四張地區的車流，可以提早匯入環河路，方便民眾前往台北市區。

侯友宜承諾會在今年12月底將央北地區「中正路-中央路-十四張路」交會口的瓶頸，完成階段性改善工程，未來市府在各地實施區段徵收前，會先行將周遭交通工程完成改善，優先讓居民感受到區段徵收帶來的生活便利性提升。

至於黃心華建議溪園路上創造新的匯入口讓央北車流可以多一個匝道匯入環河路，地政局長汪禮國則說表示，短期內會先行將溪園路進行拓寬，並將道路線型拉直。