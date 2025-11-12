推動新北第二總館誕生 龔雅雯：讓圖書館成為市民大客廳

今年8月，新北府副秘書長龔雅雯曾率團赴荷蘭、丹麥、挪威等地考察，學習國外書館的設計巧思，希望能將這些精髓應用於正在規畫設計的新北第二總館，讓圖書館成為市民的大客廳，善用家具、色彩等元素，讓閱讀空間與服務能更活潑多元。

近期民代質詢時關注第二總圖的外觀設計，憂外觀不夠新穎，難成地標型建物。

龔雅雯說，建築師團隊仍在做規畫設計，目前在基本設計階段，之後還有細部設計，外觀還沒定案，會做到獨特好看，又有功能性。對於外觀的討論，龔強調，外貌不能一刀切，圖書館從白天營運到夜晚，立面要考量光線等，鄰路的立面，還有與學校相連的南面，思考也會不同。

新北連同總館在內共有107個據點，許多分館近年陸續改建、改造，走向分眾、特色化，例如新店的青少年圖書館還有電競空間。龔雅雯說，圖書館不只是藏書的地方，閱讀空間也不再只是傳統的閱覽桌椅設備，希望能讓空間更彈性、更開放，用更輕鬆的方式去享受閱讀。

談起今年8月到歐洲考察圖書館的收穫，龔雅雯說，西歐、南歐的圖書館陳設較古典，北歐則較簡約、生活化，在芬蘭看到的圖書館，還能有烹飪、縫紉、音樂創作等場域，類似創客的概念。挪威的圖書館充分借重自然光線，也重視自然元素。龔提到，國外圖書館內部設計、家具應用很活潑，書架區和閱讀區不一定分開，也能打造出個人閱讀空間，減去許多硬隔間。

「善用家具、顏色，讓腦袋更open」龔雅雯說，到歐洲考察汲取的養分不會只用在第二總館，之後也會陸續改造其他分館。

龔雅雯談到，侯市長希望能平衡新北溪南、溪北發展，第二總館在三重誕生，對地方發展是利多，工程交由新工處代辦，明年動工，預計6年後、2031年完工。

龔也說，三重分館稱為第二總館只是暫時名稱，將透過命名活動鼓勵民眾參與，名稱和空間設計都有無限可能性。