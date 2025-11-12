三重圖書館謝幕重生 老地標將化身新北第二總館

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立圖書館三重分館即將斥資40億元改建，在入口的大壁畫，是未來要保留的重要資產。記者張策／攝影
新北市立圖書館三重分館即將斥資40億元改建，在入口的大壁畫，是未來要保留的重要資產。記者張策／攝影

矗立近半世紀的新北市立圖書館三重分館，即將拆除重建。這棟陪伴三重人成長的老地標，見證無數學子的求學時光與城市變遷，即將走入歷史，迎向新生。館員說，無論來看書、吹冷氣或單純歇腳，「這棟圖書館，什麼樣的人都能接住。」

隨著三重人口結構轉變，圖書館角色也悄然變化。館員觀察，愈來愈多年輕爸媽帶孩子來看書、參加活動，「從前在館內大壁畫塗鴉的學生，如今牽著孩子走回同一段樓梯。」

多數在地人支持改建，也有期待。邱姓婦人說，這棟建築使用多年、空間老舊，確實該更新；對於外觀設計看法分歧，她認為「外觀見仁見智，不可能讓所有人都喜歡。重要的是裡頭設施、空間能不能符合市民需求，這才是重點。」

館員也坦言，現有配置已無法滿足現代需求。頂樓原為籃球場，後來改為自習室，雖有4台冷氣同時開著，仍壓不住熱氣，夏天真的很悶。他說，昔日圖書館強調安靜與自學，如今轉向「傳遞知識」與「社區交流」，「要像以前那樣絕對安靜，已經不太可能。」他認為改建是必然的過程。

值得一提的是，館方長期與街友維持互動默契。館員表示，不會主動驅趕，除非喝醉或吵鬧影響他人，「平常大家都互相尊重，也有區域讓他們休息。」他強調，圖書館應該對所有人一視同仁，「不分男女老少、不論貧富貴賤，任何人都可以進來。」

為替市民留下回憶，館方與建築團隊合作辦「懷舊展」，展出舊館文物、活動照片與牆面塗鴉，並舉辦「再見中正堂音樂會」邀民眾告別。部分書櫃、老家具將回收再設計，原有塗鴉牆也將重製成「記憶牆」，延續情感與歷史痕跡。

「這些不是被丟掉，而是換個方式留下來。」該館員說，希望老物件能以另一種樣貌，繼續陪伴未來讀者。

新北議員王威元指出，三重圖書館牆面斑駁、局部脫落，疑似有海砂屋問題，改建勢在必行。他說，外觀設計是主觀議題，「藝術沒有標準答案，重點是讓市民有更安全、舒適的閱讀空間。」

他也說，地方里長希望新館能結合活動中心功能，更貼近民眾生活。同時保留舊館壁畫、歷史照片及寫生活動作品，「文化要有傳遞與延續性，這才是最重要的。」

新北議員彭佳芸表示，三重圖書館改建是地方期盼的建設，「既然是新北第二總館，就應該讓人一眼驚豔，至少要能與桃園、高雄總圖相提並論。」美感雖主觀，但公共建築要能引發共鳴，成為城市榮耀。

彭也點出，新館以「城市地標、社區交流、複合商業、創新學習、科技影音」為主軸，方向正確，但社區交流空間略顯不足，建議市府增設具文化意象的活動場域，「新北缺乏文學館，若能一併考量，會讓文化底蘊更完整。」

新北市文化局表示，三重分館將重建為第二總館，總經費從30億元增至40億元，除擴增地下停車場，將新增360個汽車位與200個機車位，改善周邊停車不足問題。

新館外觀以「打開的書本」為設計概念，象徵知識的延展與無限可能，立面採曲線造型，融入節能永續理念。目前正做規畫設計，持續優化中，盼能打造符合時代趨勢的智慧圖書館。

為讓市民參與新館規畫，館方近期推「城視跨閱」懷舊迎新系列活動，展出第二總館首獎藍圖，舉辦建築美學工作坊與「新館命名活動」，邀民眾共同發想未來館名。

當地鄰近正義國小，地方要求施工注意減噪、減震措施。文化局規畫分區閉館，明年2月書庫先關閉，6月全棟閉館，明年7月拆除，在暑假施工降低對校園的衝擊，拚2031年完工。

