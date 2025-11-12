快訊

國家影視中心二期停滯 新北：收回土地自用

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜（左）昨在議會表示，若國家電影及視聽文化中心二期再沒進度，就把土地收回。記者葉德正／攝影
新北新莊的國家電影及視聽文化中心二期進度遲沒下文，地方不滿，要求市府把土地收回蓋地方需要的建設，議長蔣根煌當場做成決議「把土地拿回來」。

市長侯友宜說，當初新北出土地也幫忙蓋，連100坪協拍中心也不給新北，若中央遲遲無法推動第二期計畫，市府將收回土地，興建親子館、視聽文化中心、音樂廳，發揮土地價值。

地方寄望國影中心引領新莊副都心地區，成為影視文化新亮點，議員蔡健棠指出，新莊提供土地配合中央推動國家電影院計畫，但開發遲滯，中央原承諾第二期要投入40多億元興建典藏館，迄今無下文，市府應把土地拿回來。

侯友宜感嘆，當初文化部說好要給新北市100坪協拍中心空間卻跳票，「土地是我們出的，房子是我們蓋的，結果蓋好卻不給用」，文化部第二期雖口頭承諾經費，但計畫至今未有進展，市府多次表達意見也未獲具體回應。侯強調「我們不能一直等」，地方民意明確支持收回土地，若中央遲遲不推動，市府自己花錢做就好了，可做親子館、視聽文化中心、音樂廳都行。

新聞局長李利貞表示，文化部8月曾到市府拜會，提出減少停車格數及分攤工程經費等討論，副市長劉和然當時即表達，停車格數經都市計畫審議通過，在市府土地無償撥用情況下，再由市府分擔工程經費顯不合理，且文化部無明確條列回饋設置協拍中心經費。文化部近期修正計畫後，國發會已來函再請市府表達意見，新聞局會將議會決議納入回覆。

電影院 親子 侯友宜 停車格 李利貞 都市計畫 議員 蔣根煌
相關新聞

耶誕城解塞 新北要疏導兩大抱怨：行車受影響 進出場不順

再過1個半月就要跨年，新北耶誕城將在本月14日登場，交通考驗將至。新北副市長陳純敬昨主持道安會報，陳表示，過往有兩大類抱...

國家影視中心二期停滯 新北：收回土地自用

新北新莊的國家電影及視聽文化中心二期進度遲沒下文，地方不滿，要求市府把土地收回蓋地方需要的建設，議長蔣根煌當場做成決議「...

內政部都委會：三重果菜批發市場若異地遷建 應重啟新案

新北市府有意將三重果菜市場遷至蘆洲區，引發蘆洲居民反彈。內政部都市計畫委員會今天確認會議紀錄後稱，新北市府若決定將三重果...

鳳凰颱風逼近 新北汐止區公所備好收容避難所因應

鳳凰颱風逐漸逼近，因應可能的大風大雨，汐止區公所嚴陣以待，除了做好清溝疏通排水，針對上個月豪大雨造成的幾處坍方，也釘鋼軌椿覆蓋帆布因應，另外，這次特別在汐止區公所11樓禮堂，收容安置場域已經布置完成，包括補給泡麵、乾糧，還有福慧床、帳棚等都已經搭好就定位，也請民眾要做好防颱準備。

新北市汐止區中興里巡守隊護鄰里治安 觀天下捐衣服相挺

警力有限、民力無窮，鄰里巡守隊每天夜晚出動巡邏，協助維護治安環境，汐止區中興里成立巡守隊已經好多年，35位巡守隊員一起守護鄰里治安不打烊，為了感佩他們的辛苦付出，觀天下有線電視公司，特別贊助經費增添裝備，讓巡守隊員們都有新的制服可以穿。

颱風、東北季風共伴效應 新北市金山積極防災整備

鳳凰颱風加上東北季風的共伴效應，可能降下的大雨，讓去年10月才因為山陀兒颱風外圍環流引發淹大水的北海岸各區都上緊發條做好防颱整備。金山區長劉昌松也積極的走訪視察區內的防災工作，還有清潔隊員也進行水溝的清淤與疏通，就是希望讓排水順暢，避免水淹家園的災情再度發生。

