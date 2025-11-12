國家影視中心二期停滯 新北：收回土地自用

新北新莊的國家電影及視聽文化中心二期進度遲沒下文，地方不滿，要求市府把土地收回蓋地方需要的建設，議長蔣根煌當場做成決議「把土地拿回來」。

市長侯友宜說，當初新北出土地也幫忙蓋，連100坪協拍中心也不給新北，若中央遲遲無法推動第二期計畫，市府將收回土地，興建親子館、視聽文化中心、音樂廳，發揮土地價值。

地方寄望國影中心引領新莊副都心地區，成為影視文化新亮點，議員蔡健棠指出，新莊提供土地配合中央推動國家電影院計畫，但開發遲滯，中央原承諾第二期要投入40多億元興建典藏館，迄今無下文，市府應把土地拿回來。

侯友宜感嘆，當初文化部說好要給新北市100坪協拍中心空間卻跳票，「土地是我們出的，房子是我們蓋的，結果蓋好卻不給用」，文化部第二期雖口頭承諾經費，但計畫至今未有進展，市府多次表達意見也未獲具體回應。侯強調「我們不能一直等」，地方民意明確支持收回土地，若中央遲遲不推動，市府自己花錢做就好了，可做親子館、視聽文化中心、音樂廳都行。

新聞局長李利貞表示，文化部8月曾到市府拜會，提出減少停車格數及分攤工程經費等討論，副市長劉和然當時即表達，停車格數經都市計畫審議通過，在市府土地無償撥用情況下，再由市府分擔工程經費顯不合理，且文化部無明確條列回饋設置協拍中心經費。文化部近期修正計畫後，國發會已來函再請市府表達意見，新聞局會將議會決議納入回覆。