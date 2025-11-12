快訊

耶誕城解塞 新北要疏導兩大抱怨：行車受影響 進出場不順

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市副市長陳純敬（左）昨主持道安會報，聚焦在今年新北耶誕城的交通規畫。記者江婉儀／攝影
新北市副市長陳純敬（左）昨主持道安會報，聚焦在今年新北耶誕城的交通規畫。記者江婉儀／攝影

再過1個半月就要跨年，新北耶誕城將在本月14日登場，交通考驗將至。新北副市長陳純敬昨主持道安會報，陳表示，過往有兩大類抱怨，管制很重要，將在周邊4個主要路口增加警力，配合義交引導，讓秩序更順暢。

交通局表示，耶誕城期間，公車將彈性加開班次，調整板橋公車站部分快速公車由4號月台停靠至麗寶百貨側及1號月台前方，機動加開班次。耶誕城演唱會當天，下午4時至凌晨0時中山路、民權路口公車不停靠，台鐵與北捷皆增加空班，快速疏散散場人潮。

道路易塞路段疏導也是重要一環，演唱會期間，行人專用時相延長至深夜11時，市府周邊4個路口，在活動期間，中山路與新站路行人專用時相提前至下午4時實施。

停車部分，耶誕城期間，文化路一段與新站路口旁空地設置臨時機車收費停車場，開放時間為假日上午10時30分至晚間10時30分，演唱會及耶誕晚會開設戰情室，與交控中心同步即時監控人潮、車潮因應。

陳純敬指示，管制進出場措施要落實，過往耶誕城期間抱怨有兩類，包含路上行駛車輛會覺得交通受影響，另一類是來參加活動的人進出場是否順暢，要在市民大道、新站、新府、中山路口增加警力，配合義交現場指揮時秩序。若民眾搭公共運輸，就引導走地下道。

針對今年新北跨河焰火，交通局說明，公車將配合加開班次，管制區域內YouBike站點暫停借還使用。去年焰火散場時，剛好音樂會的人潮要入場，動線卡死，今年一定要調整。

公車 音樂會 公共運輸 台鐵 YouBike
