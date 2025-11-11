快訊

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市都宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

新北擬收回國家電影中心二期土地 文化部：持續溝通

中央社／ 新北11日電

國家電影及視聽文化中心二期尚未動工，新北市議會今天請市府研議收回土地；市長侯友宜說，若短期不開發，市府將收回土地。文化部表示，不放棄持續與新北市政府溝通。

新北市議會今天市政總質詢時，國民黨議員蔡健棠不滿國家電影中心及視聽文化中心二期工程遲未動工，要求市府把土地拿回來蓋親子館，提供新莊民眾親子同樂的空間。

侯友宜表示，當初興建國家電影中心一期，文化部說好要給新北市100坪協拍中心空間，土地是新北市府出的，房子也是市府蓋的，結果蓋好卻不給用，第二期工程也無下文。他認為文化部該做就該趕快做。

議長蔣根煌認為市府可把土地拿回來自己開發。當場依議員建議案做出決議，裁示就收回土地一事交由市府研究辦理，侯友宜對此表示「沒有意見」。

侯友宜表示，文化部細部設計雖開始問地方意見，但如果意見不一樣，也是聽文化部。新北市堅持要有停車場，他要新聞局與文化部進一步溝通，讓文化部知道議會有這個決議，市府也有這個決心。市府將收回土地興建親子館、視聽文化中心或音樂廳。

新北市新聞局長李利貞表示，文化部8月曾來市府拜會，提出減少停車格數量及分攤工程經費等討論，副市長劉和然當時即表達，停車格數量經都市計畫審議通過，在市府土地無償撥用的情況下，再由市府分擔工程經費不合理，且文化部無明確條列回饋設置協拍中心的經費。文化部也表示會再與行政院內討論經費及規劃。

文化部今天表示，國家電影及視聽文化中心二期計畫的核心功能是典藏與推廣的專業博物館，但因新北市政府有830席法定及公共停車位的需求，經詳細估算後，停車場空間將佔整體建築面積約50%，恐怕不利博物館長遠發展。

文化部說，除了停車場空間，建築經費亦因停車場空間需開挖地下4層、都市計畫需建設2座空橋等，整體經費已由原國發會核定45.1億元，評估可能需增加近1倍。

文化部指出，針對空間配置及經費問題，文化部至今仍不放棄持續與新北市政府溝通，並積極爭取經費；至於協拍中心，文化部及新北市政府亦早於2022年影視聽中心一期開設時，已議定並簽署協議書，由文化部補助新北市政府於他址規劃興建或設置，經費並已編列於二期計畫內。

文化部強調，行政院及文化部對於共同繁榮地方發展的心意不變，懇切期盼新北市政府能在加速推進計畫前進立場上，共同研議合理且能滿足影視聽中心及地方發展的可行方案。

文化部 侯友宜 新北
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

坡地社區防災複雜！黃心華籲整合事權並修法 侯友宜允研議

國家電影文化中心二期文化部拖延 侯友宜：土地拿回來自己蓋

影／北北基桃放假不同步 侯友宜親曝原因

新北7區放颱風假 民湧侯友宜臉書：明天你出來走走

相關新聞

今晚垃圾別拿出來…鳳凰颱風來襲 北市12里晚間停收垃圾

鳳凰颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應，挾帶顯著降雨，北市今天正常上班上課，但山區12里停止上班課，環保局晚間將停止收運...

內政部都委會：三重果菜批發市場若異地遷建 應重啟新案

新北市府有意將三重果菜市場遷至蘆洲區，引發蘆洲居民反彈。內政部都市計畫委員會今天確認會議紀錄後稱，新北市府若決定將三重果...

鳳凰颱風逼近 新北汐止區公所備好收容避難所因應

鳳凰颱風逐漸逼近，因應可能的大風大雨，汐止區公所嚴陣以待，除了做好清溝疏通排水，針對上個月豪大雨造成的幾處坍方，也釘鋼軌椿覆蓋帆布因應，另外，這次特別在汐止區公所11樓禮堂，收容安置場域已經布置完成，包括補給泡麵、乾糧，還有福慧床、帳棚等都已經搭好就定位，也請民眾要做好防颱準備。

新北市汐止區中興里巡守隊護鄰里治安 觀天下捐衣服相挺

警力有限、民力無窮，鄰里巡守隊每天夜晚出動巡邏，協助維護治安環境，汐止區中興里成立巡守隊已經好多年，35位巡守隊員一起守護鄰里治安不打烊，為了感佩他們的辛苦付出，觀天下有線電視公司，特別贊助經費增添裝備，讓巡守隊員們都有新的制服可以穿。

颱風、東北季風共伴效應 新北市金山積極防災整備

鳳凰颱風加上東北季風的共伴效應，可能降下的大雨，讓去年10月才因為山陀兒颱風外圍環流引發淹大水的北海岸各區都上緊發條做好防颱整備。金山區長劉昌松也積極的走訪視察區內的防災工作，還有清潔隊員也進行水溝的清淤與疏通，就是希望讓排水順暢，避免水淹家園的災情再度發生。

國家電影文化中心二期文化部拖延 侯友宜：土地拿回來自己蓋

位於新莊的國家電影及視聽文化中心二期進度遲遲沒有下文，引發地方不滿，新北市議員蔡健棠今天在議會質詢，要求市府把土地收回蓋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。