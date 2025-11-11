新北擬收回國家電影中心二期土地 文化部：持續溝通

國家電影及視聽文化中心二期尚未動工，新北市議會今天請市府研議收回土地；市長侯友宜說，若短期不開發，市府將收回土地。文化部表示，不放棄持續與新北市政府溝通。

新北市議會今天市政總質詢時，國民黨議員蔡健棠不滿國家電影中心及視聽文化中心二期工程遲未動工，要求市府把土地拿回來蓋親子館，提供新莊民眾親子同樂的空間。

侯友宜表示，當初興建國家電影中心一期，文化部說好要給新北市100坪協拍中心空間，土地是新北市府出的，房子也是市府蓋的，結果蓋好卻不給用，第二期工程也無下文。他認為文化部該做就該趕快做。

議長蔣根煌認為市府可把土地拿回來自己開發。當場依議員建議案做出決議，裁示就收回土地一事交由市府研究辦理，侯友宜對此表示「沒有意見」。

侯友宜表示，文化部細部設計雖開始問地方意見，但如果意見不一樣，也是聽文化部。新北市堅持要有停車場，他要新聞局與文化部進一步溝通，讓文化部知道議會有這個決議，市府也有這個決心。市府將收回土地興建親子館、視聽文化中心或音樂廳。

新北市新聞局長李利貞表示，文化部8月曾來市府拜會，提出減少停車格數量及分攤工程經費等討論，副市長劉和然當時即表達，停車格數量經都市計畫審議通過，在市府土地無償撥用的情況下，再由市府分擔工程經費不合理，且文化部無明確條列回饋設置協拍中心的經費。文化部也表示會再與行政院內討論經費及規劃。

文化部今天表示，國家電影及視聽文化中心二期計畫的核心功能是典藏與推廣的專業博物館，但因新北市政府有830席法定及公共停車位的需求，經詳細估算後，停車場空間將佔整體建築面積約50%，恐怕不利博物館長遠發展。

文化部說，除了停車場空間，建築經費亦因停車場空間需開挖地下4層、都市計畫需建設2座空橋等，整體經費已由原國發會核定45.1億元，評估可能需增加近1倍。

文化部指出，針對空間配置及經費問題，文化部至今仍不放棄持續與新北市政府溝通，並積極爭取經費；至於協拍中心，文化部及新北市政府亦早於2022年影視聽中心一期開設時，已議定並簽署協議書，由文化部補助新北市政府於他址規劃興建或設置，經費並已編列於二期計畫內。

文化部強調，行政院及文化部對於共同繁榮地方發展的心意不變，懇切期盼新北市政府能在加速推進計畫前進立場上，共同研議合理且能滿足影視聽中心及地方發展的可行方案。