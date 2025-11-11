鳳凰颱風逼近 新北汐止區公所備好收容避難所因應

鳳凰颱風逐漸逼近，因應可能的大風大雨，汐止區公所嚴陣以待，除了做好清溝疏通排水，針對上個月豪大雨造成的幾處坍方，也釘鋼軌椿覆蓋帆布因應，另外，這次特別在汐止區公所11樓禮堂，收容安置場域已經布置完成，包括補給泡麵、乾糧，還有福慧床、帳棚等都已經搭好就定位，也請民眾要做好防颱準備。

汐止區長林慶豐表示，因應這次鳳凰颱風來襲，公所在11樓禮堂設置收容避難中心，整個場域預計最大量可以收容150位的市民，目前在汐止區有土石流跟大規模崩塌的保全戶有52戶大概可能撤離的人數有95人，不過，之前的幾次經驗，大部分民眾都會自行依親，如果有需要的話會依水保署的規定啟動疏散避難機制，現在都已經準備好相關的場域，期盼能備而不用，這次颱風大家都能夠平安。

汐止區長林慶豐特地前往關心避難收容所的設置情況，包括物資、乾糧都已經備好，還有就是淋浴區也設置完成，裝上了熱水器，到時候提供保全戶可以洗澡，為可能的收容安置做好萬全準備。另外，針對上個月豪大雨造成汐止區有幾處坍方，還沒復建完成，颱風又來，里長擔心災情擴大，公所也釘鋼軌椿覆蓋帆布因應

長青里長陳建興說，現在風雨也大，里內位處山區，風雨會越來越大，因為上個月大雨，里內有幾處邊坡坍方災情，現在颱風逼近，擔心大雨讓土石流失更嚴重，現在市府、公所都有先做防範，像永春一路鋼軌椿都已經打好了，另一處正在打，至於另一個則是因為電線要遷移，才有辦法打鋼軌椿。

林慶豐提到，上次1020連續性的大雨，汐止區有7處邊坡災害，其中4處都已經用鋼軌椿打設固定住，其他3處，規模比較小的，都已經先做好排水、加設帆布，將坡面穩定住，等到天候良好，再進場繼續做後續的復建工程。