新北市汐止區中興里巡守隊護鄰里治安 觀天下捐衣服相挺

警力有限、民力無窮，鄰里巡守隊每天夜晚出動巡邏，協助維護治安環境，汐止區中興里成立巡守隊已經好多年，35位巡守隊員一起守護鄰里治安不打烊，為了感佩他們的辛苦付出，觀天下有線電視公司，特別贊助經費增添裝備，讓巡守隊員們都有新的制服可以穿。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，之前蔡里長有提到，中興里巡守隊希望有比較特別的制服，公司剛好有要做公益活動，就贊助里長這邊，採買巡守隊的衣服，今天來贈予巡守隊，希望他們夜晚或是聚會時可以穿上新的制服，更有意義，也感謝這群夜晚的守護者，為鄰里治安的無私付出。

中興里長蔡振國指出，很感謝觀天下贊助巡守隊裝備，因為，巡守隊員們都很辛苦為里內服務，包括治安、環境髒亂都有改善，他們每天晚上值勤巡邏，都要看公寓大門有沒有關好、路面有沒有坑洞不平、路燈有沒有亮，還有有沒有注意路倒或是吸毒，自從有巡守隊後，治安環境改善很多。