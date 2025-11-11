颱風、東北季風共伴效應 新北市金山積極防災整備

鳳凰颱風加上東北季風的共伴效應，可能降下的大雨，讓去年10月才因為山陀兒颱風外圍環流引發淹大水的北海岸各區都上緊發條做好防颱整備。金山區長劉昌松也積極的走訪視察區內的防災工作，還有清潔隊員也進行水溝的清淤與疏通，就是希望讓排水順暢，避免水淹家園的災情再度發生。

金山區長劉昌松指出，目前市府開設二級災害應變中心，各區公所也積極做好防颱整備，這次11月的颱風，伴隨著東北季風，因此加強預防大雨導致積淹水，以及即時掌握土石流防災緊戒的情形。

面臨颱風的來襲，預估週二因為東北季風的共伴效應將會有較大的雨勢，憂心像是去年一樣道路淹水，民眾進出困難的情況發生，金山區公所與清潔隊員不敢掉以輕心，針對山陀兒風災淹水路段加強清溝疏通，就是希望去年相同的情形不要再度發生。

金山區長劉昌松說，鳳凰颱風還沒進來，路面上雨勢風勢已經可以感受到，而週二被預估受影響最大，因此不僅是區公所、清潔隊連在地居民都小心翼翼的防災，就是要避免水淹家園的災情再度發生。